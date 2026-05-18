Săli pline la Teatrul Luceafărul

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași are una dintre cele mai dense săptămâni ale lunii mai, cu spectacole programate pe 19, 20, 21 și 22 mai, în sala mică, sala mare, dar și în afara orașului. Programul confirmă un fenomen tot mai vizibil: teatrul pentru copii nu mai înseamnă doar povești de weekend, ci a devenit parte din educația de zi cu zi, de la preșcolari și elevi de gimnaziu până la liceeni care se pregătesc pentru Bacalaureat.

Pe 19 mai, programul a inclus „Punguța cu doi bani”, de la ora 9.30, în sala mică, și „Motanul încălțat”, de la ora 10.40, în sala mare, ambele marcate sold out în programul teatrului. Pe 20 și 21 mai, copiii sunt așteptați la atelierul „Hai să facem o jucărie!”, programat de la ora 17.30, în sala mică. Tot pe 21 mai, spectacolul „Tărâmul fermecat” este prezentat la Festivalul Gulliver de la Galați.

Basme, clasici și literatură de examen

Cea mai aglomerată zi a săptămânii este vineri, 22 mai. În aceeași zi, Teatrul „Luceafărul” programează patru titluri cu publicuri diferite: „Fata babei și fata moșneagului”, de la ora 9.30, în sala mică; „Jack și vrejul de fasole”, de la ora 10.40, în sala mare; „Alexandru Lăpușneanul”, de la ora 16.00, în sala mare; și „Moara cu noroc”, de la ora 18.00, în sala mică. Primele trei apar deja ca sold out în programul oficial, iar platforma de bilete indică, de asemenea, interes ridicat pentru spectacolele din această perioadă.

Dincolo de agenda culturală, miza este una educațională. „Alexandru Lăpușneanul”, după Costache Negruzzi, și „Moara cu noroc”, după Ioan Slavici, duc literatura școlară în spațiul viu al scenei. Pentru liceeni, teatrul devine o formă alternativă de apropiere de textele canonice, mai ales într-un an în care presiunea examenelor transformă orice instrument de învățare într-un sprijin real.

Copiii umplu sălile, părinții caută alternative educaționale

Faptul că mai multe reprezentații sunt marcate sold out arată o cerere mare pentru spectacolele dedicate copiilor și tinerilor. Într-un oraș universitar și școlar precum Iașul, teatrul pentru public tânăr funcționează pe două direcții: divertisment pentru copii și resursă educațională pentru școli.

Basmele clasice, precum „Fata babei și fata moșneagului” sau „Jack și vrejul de fasole”, atrag publicul mic prin povești cunoscute, personaje clare și ritm scenic accesibil. În același timp, montările inspirate din literatura pentru examen îi aduc în sală pe elevii mai mari, pentru care contactul cu textul poate deveni mai ușor atunci când personajele capătă voce, gest și conflict scenic.

Luceafărul, între basm și Bacalaureat

În aceeași săptămână, pe afiș stau Creangă, basmul european, Negruzzi și Slavici. Este o combinație rară, dar foarte potrivită pentru publicul tânăr: copiii mici intră în teatru prin povești, iar elevii mari se întorc la literatură prin spectacol.

Pentru Iași, această agendă arată că teatrul pentru copii nu este o zonă secundară a vieții culturale, ci una dintre cele mai vii forme de întâlnire dintre școală, familie și scenă. Iar când spectacolele se vând rapid, concluzia este simplă: există o foame reală de teatru educațional, mai ales atunci când literatura nu rămâne doar în manual, ci ajunge în fața elevilor, cu lumină, voce și emoție.

Maura ANGHEL