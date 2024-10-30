Salubris a evenit cea mai modernă companie de salubritate din România!

* compania a achiziționat recent și a primit încă 22 de echipamente și utilaje deosebit de utile în activitatea curentă * valoarea totală a noilor investiții este de circa 9,9 milioane de lei (aproape două milioane de euro) * acestea fac parte din planul de investiții al companiei pe anii 2023 și 2024, care are o valoare totală de 29 de milioane de lei (aproape șase milioane de euro)

Primarul Mihai Chirica a vizitat marți, 29 octombrie 2024, baza Salubris SA din zona Grădinari – Aurel Vlaicu. „Nu o spunem doar noi, ci toți cei care ne vizitează: Iașul este unul dintre cele mai curate și mai îngrijite orașe din țară! Acest lucru se datorează și faptului că investim în permanență în eficientizarea activității și în modernizarea parcului operatorului de salubritate al orașului nostru, Salubris SA!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Societatea de salubritate a achiziționat recent și a primit încă 22 de echipamente și utilaje deosebit de utile în activitatea curentă: autobasculantă (în valoare de 550.000 lei), două autovehicule multifuncționale cu echipamente pentru vară / iarnă (1.000.000 lei), cinci containere abroll de 12 metri cubi (150.000 lei), patru autogunoiere compactoare de 12 metri cubi (3.620.000 lei), o autogunoieră compactoare de 7 metri cubi (625.000 lei), un autocontainer de 4 – 6 metri cubi (650.000 lei), o autospecială multifuncțională cu accesorii pentru spălat / curățat mobilierul stradal (popici, panouri etc.) (825.000 lei), o automăturătoare mare (1.105.000 lei), un încărcător frontal (650.000 lei), trei tricicluri electrice pentru transportarea deșeurilor (300.000 lei), două aspiratoare electrice stradale (430.000 lei).

Valoarea totală a noilor investiții este de circa 9,9 milioane de lei (aproape două milioane de euro). Acestea fac parte din planul de investiții al companiei pe anii 2023 și 2024, care are o valoare totală de 29 de milioane de lei (aproape șase milioane de euro). „Pe lângă zecile de utilaje ultramoderne achiziționate în ultimii ani, Salubris SA și-a modernizat centrul de comandă și a investit masiv în aparate și instrumente digitale performante, care o fac printre cele mai moderne – chiar cea mai modernă! – companii de salubritate din România!”, a mai spus primarul Mihai Chirica. Radu MARIN