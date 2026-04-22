Salvare dramatică dintr-o fântână. Pompierii ieșeni, în alertă continuă

Ritm alert, intervenții în lanț și o noapte care putea să se transforme într-o tragedie. În doar 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași au fost solicitați în nu mai puțin de 78 de misiuni, o mobilizare care arată, fără echivoc, presiunea constantă asupra sistemului de intervenție din județ.

Din totalul intervențiilor, 39 au fost urgențe medicale, gestionate de echipajele SMURD. Este, practic, jumătate din activitatea operativă, un semnal clar că presiunea nu mai vine doar din zona incendiilor, ci tot mai mult din urgențele medicale și situațiile limită în care fiecare minut contează.

Unul dintre cele mai importante evenimente s-a produs în Valea Seacă, unde pompierii de la Secția Pașcani au intervenit după un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară.

Impactul s-a soldat cu două victime, conștiente și neîncarcerate, dar care au necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare. Intervenția rapidă a echipajelor a prevenit agravarea situației.

În Tomești, pompierii au fost chemați într-o situație delicată, dar tot mai frecventă: transportul unui pacient supraponderal de la domiciliu către echipajul medical. O intervenție care, deși nu pare spectaculoasă, necesită resurse, coordonare și efort fizic considerabil.

Noapte de coșmar la Golăiești: femeie căzută într-o fântână de 8 metri

Cea mai tensionată intervenție s-a consumat în timpul nopții, în Golăiești, unde o femeie de aproximativ 60 de ani a căzut într-o fântână adâncă de circa 8 metri.

La sosirea pompierilor, aceasta fusese deja scoasă de localnici – un gest care, deși salvator, implică și riscuri majore. Victima era conștientă, dar prezenta leziuni la nivelul membrelor inferioare.

A fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași pentru îngrijiri de specialitate.

Pe lângă intervențiile directe, pompierii au desfășurat și 29 de misiuni de monitorizare, dintre care 19 au vizat transporturi de materiale periculoase, 10 au urmărit prevenirea unor situații de risc.

Este o activitate mai puțin vizibilă, dar esențială pentru evitarea unor incidente majore.

În paralel, au fost organizate și 6 activități preventive, menite să reducă riscurile înainte ca acestea să devină urgențe reale. Andrei TURCU