Sănătatea mintală a copiilor, pusă tot mai mult în pericol

* „Sunt foarte multe cazuri de ADHD, de autism, de anxietate în rândul copiilor. Vorbim de depresie, de tentative suicidare. A crescut în ultimii ani numărul copiilor cu tentative suicidare… Să nu uităm de depenedențele de droguri, de internet, de jocuri de noroc, de gadgeturi sau de tot felul de substanțe”, susține dr. Petronela Nechita, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, din Iași

În ultimii ani, susțin medicii ieșeni, tot mai mulți copii suferă din cauza depresiei, anxietății sau a altor tulburări, iar acest lucru tinde să devină un adevărat fenomen. Tentativele de suicid în rândul tinerilor sunt tot mai frecvente, iar doctorii spun că măsurile care sunt luate pentru prevenirea acestor probleme sunt insuficiente. Dr. Petronela Nechita, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, a vorbit despre acest subiect și este de părere că lipsa specialiștilor în sănătate mintală pediatrică este principala cauză. „Sunt foarte multe cazuri de ADHD, de autism, de anxietate în rândul copiilor. Vorbim de depresie, de tentative suicidare. A crescut în ultimii ani numărul copiilor cu tentative suicidare. Totodată, ne interesează și creșterea numărului de specialiști în sănătatea mintală pediatrică. Din informațiile pe care le avem, sunt până în 300 de astfel de specialiști în România. Este un număr foarte mic, în condițiile în care incidența și prevalența tulburărilor psihice la copii a crescut”, a precizat Petronela Nechita, medic primar psihiatru.

Dependențele reprezintă un alt capitol important, întrucât acestea sunt, în ultimii ani, de tot felul. De la dependența de tehnologie și până la dependența de droguri, toate aceste adicții afectează copiii și tinerii. „Să nu uităm de depenedențele de droguri, de internet, de jocuri de noroc, de gadgeturi sau de tot felul de substanțe. Acest număr a crescut din 2020 până în prezent. Totodată, vorbim despre bullying, fenomen care există chiar și la grădiniță”, a mai spus medicul ieșean.

Lipsa psigologilor din școli, un alt minus uriaș

Dr. Petronela Nechita susține că lipsa psihologilor din școli este o altă problemă uriașă pe care o întâmpinăm, care conduce la dezvoltarea unor afecțiuni grave, precum depresia și anxietatea, care pot avea urmări tragice. Astfel, copiii ar trebui să aibă parte de consiliere în unitățile de învățământ. „În școli ar trebui să existe psihologi. Ar trebui să existe consilieri școlari. Un număr de angajați la număr de copii, ar trebui să existe un raport clar. Sunt din ce în ce mai mulți copii care au nevoie de terapie. Până să ajungem la psihiatrul pentru copii, cel care administrează și medicație, cu toții avem nevoie pentru copiii noștri de un specialist în terapie, care să îi consilieze. Un popor sănătos este un popor educat. Educația începe de la grădiniță și învățăm pe tot parcursul vieții”, a precizat dr. Petronela Nechita. Cristian ANDREI