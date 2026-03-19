Șantiere în lanț, la Iași: orașul intră în febra lucrărilor la rețeaua de gaze!

Un nou val de lucrări majore se pregătește să lovească traficul din Iași, după ce Delgaz Grid SA și firmele contractate au cerut undă verde pentru intervenții extinse pe mai multe străzi importante din oraș.

Deși investițiile sunt esențiale pentru modernizarea rețelei de gaze, impactul asupra circulației și confortului urban se anunță semnificativ: șantierele vor ocupa carosabilul, trotuarele și spațiile verzi, pe perioade care se întind din martie până în mijlocul verii.

Străzi întregi, desfăcute „din bordură în bordură”

Cele mai ample intervenții sunt programate pe artere intens circulate precum Sărărie, Rece sau Mihai Eminescu, unde conductele vechi vor fi înlocuite complet.

Pe strada Sărărie, lucrările se întind pe tronsoane lungi, însumând peste 2 kilometri de conductă, iar execuția este programată între 23 martie și 15 iunie 2026. Practic, una dintre cele mai cunoscute străzi ale orașului va intra într-un șantier continuu timp de aproape trei luni.

Nici strada Rece sau strada Mihai Eminescu nu scapă: aici, lucrările vor continua până la finalul lunii iulie, ceea ce înseamnă un sezon întreg de disconfort pentru șoferi și pietoni.

Extinderea lucrărilor: din centru până în zonele periferice

Intervențiile nu se opresc aici. Alte zone vizate include stradela Armeană și strada Sf. Sava, strada Moara de Vânt, pe tronsonul dintre Little Texas și Eternitate, strada Spital Pașcanu.

În total, vorbim despre kilometri întregi de rețele de gaze înlocuite, într-un efort amplu de modernizare care acoperă atât centrul orașului, cât și zonele periferice.

Primăria a impus o regulă clară și fermă: orice lucrare trebuie urmată de refacerea integrală a carosabilului și trotuarelor, „din bordură în bordură”.

Aceasta nu este o simplă recomandare, ci o condiție obligatorie pentru acordarea avizelor. În trecut, lucrările la utilități au lăsat în urmă străzi deteriorate, iar autoritățile încearcă acum să evite repetarea acestor situații.

Refacerea infrastructurii va fi realizată de firme specializate, iar spațiile verzi vor fi reamenajate ulterior.

Pentru a preveni abaterile, la nivelul Primăriei și al Poliției Locale au fost create echipe speciale care monitorizează șantierele.

Rezultatele arată că presiunea funcționează. Aproximativ 170 de șantiere au fost verificate din 2024 până în present, în cazurile în care lucrările nu au fost refăcute corespunzător, au fost aplicate aproape 100 de sancțiuni.

Firmele prinse că nu respectă obligațiile au la dispoziție doar 5 zile pentru remediere, iar amenzile ajung până la 2.500 de lei.

Disconfort pe termen scurt, beneficii pe termen lung

Deși pentru ieșeni urmează luni dificile, cu trafic îngreunat și șantiere deschise în mai multe zone, autoritățile susțin că aceste lucrări sunt esențiale.

Rețeaua de gaze are nevoie de modernizare, iar intervențiile actuale ar putea preveni avarii majore și ar putea crește siguranța alimentării în anii următori. Daniel BACIU