Șapte locații de distribuire a cardurile de călătorie pentru pensionari

Începând de la sfârșitul acestei săptămâni, cardurile electronice de călătorie cu mijloacele de transport în comun (tramvaie și autobuze) pentru pensionari vor putea fi ridicate și de la punctul de vânzare amplasat în Piața Unirii.

Astfel, potrivit reprezentanților Companiei de Transport Public (CTP), seniorii au în acest moment la dispoziție nu mai puțin de 7 locații de distribuție a cardurilor electronice de călătorie, după cum urmează: Piața Unirii, Gară, „Munca Invalizilor” Păcurari, Mircea cel Bătrân, Piața Nicolina, Podu Roș și Doctor Savini.

Programul de eliberare a documentelor este de luni până vineri, între orele 7.00 – 15.00, cu excepția punctului de la Gară, care este deschis în intervalul orar 05.30 – 21.30.

Distribuirea cardurilor se face în funcție de zona în care locuiește beneficiarul, conform adresei din buletin sau din cartea de identitate. În total urmează să fie distribuite circa 42.000 de carduri personalizate pentru seniori, au precizat reprezentanții Companiei de Transport Public. În ceea ce-i privește pe beneficiarii cu domiciliul în localitățile care fac parte din Zona Metropolitană Iași (ZMI), eliberarea cardurilor electronice de călătorie cu mijloacele de transport în comun revine exclusiv autorităților locale.

Cardurile trebuie validate la validatoarele portocalii din mijloacele de transport, validarea corectă a acestora urmând să fie confirmată prin apariția unei bife verzi pe ecran. Compania de Transport Public atrage atenția că vechile documente de călătorie își pierd valabilitatea odată cu ridicarea noilor documente personalizate, inscripționate cu numele și prenumele beneficiarului, în caz de pierdere sau furt, procedura de redobândire a cardului rămânând neschimbată.

Cardurile electronice de călătorie urmează să înlocuiască treptat biletele tradiționale, oferind mai mult confort și ușurință în utilizare pentru toți călătorii – fie că sunt călători fideli, ocazionali, elevi, studenți, pensionari sau turiști, măsura reprezentând începutul tranziției către un sistem de transport public modern și eficient, susțin reprezentanții companiei. Edi MACRI