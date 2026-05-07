Pagina principală Moldova Satul cu „lebede adoptate", sat fără câini?!

Primesc, cu aproape două luni în urmă, niște poze pe WhatsApp de la un vecin hudeștean. Din Hudeștii Botoșaniului.

Îmi zic: probabil vrea să mă felicite și să să-mi ureze toate cele minunate...

Deschid repede telefonul și... surpriză; pe moment am crezut că, „adoptând lebedele” (imagini difuzate la „nivel național”) s-au gândit gospodarii să le facă și cuiburi din crengi, pentru stabilirea definitivă a domiciliului.

Înainte de a-mi suna vecinul pentru lămuriri, îmi trece prin minte că este campania de împădurire și dau să-i felicit pe mai marii comunei pentru inițiativa luată, mândrindu-mă că sunt și în cele mai îndepărtate sate activiști de mediu! Să nu ne facem griji cu încălzirea globală...

Uitându-mă mai bine, văd crengile care „încearcă” să intre în casă: pe ușă, pe geamurile de la verandă, care pe unde au fost aruncate de Dorel / Dorei – lucru în echipă.

Mă lămurește vecinul: din inițiativa edililor comunei, a fost trimisă o echipă să „toaleteze” arborii (pe proprietate privată) în vederea optimizării liniei de înaltă tensiune. Până aici – lăudabil. Numai că, respectând directivele, au luat lemnele groase (Furat! Așa se numește însușirea de bunuri de pe o proprietate privată, fără consimțământul proprietarului! Chiar de-i casă nelocuită!). Au încărcat trunchiurile și au lăsat crengile, împânzind grădina și blocând accesul utilajelor agricole.

La întrebarea „ce s-a întâmplat cu lemnele groase?” – destul de multe – cică Primăria a făcut o faptă umanitară, donându-le unei persoane vârstnice. Frumos gest! Ar fi fost și mai frumos dacă le-ar fi donat din ograda proprie!

Persoana respectivă o să-i voteze și la următorul mandat. Pe moment, le-a pupat doar mâinile... Altceva nu insinuez!

Noi, moștenitorii proprietății, așteptăm ca Primăria (a și promis!!) să debaraseze terenul de câteva remorci cu crengi pe care le-au aruncat (Doreii), după cum i-a dus capul! Cred că mai sunt persoane nevoiașe cărora le-ar prinde bine lemnele la iarnă. Cu alte pupături de mână. Plus voturile viitoare...

Și... „Satul fără câini”, dar cu destule case nelocuite, are și proprietari care-și achită taxele și impozitele! Și care cer respectarea proprietății lor! „Inițiative” de genul acesta pot căpăta iz penal...

P.S. Sper să nu dureze cât deblocarea intrării în curte; „munți ” de prundiș depozitați tot de primărie de peste un an!

M. SCHIOPOR, Suceava

 

 

