Satul cu „lebede adoptate”, sat fără câini?!

Primesc, cu aproape două luni în urmă, niște poze pe WhatsApp de la un vecin hudeștean. Din Hudeștii Botoșaniului.

Îmi zic: probabil vrea să mă felicite și să să-mi ureze toate cele minunate...

Deschid repede telefonul și... surpriză; pe moment am crezut că, „adoptând lebedele” (imagini difuzate la „nivel național”) s-au gândit gospodarii să le facă și cuiburi din crengi, pentru stabilirea definitivă a domiciliului.

Înainte de a-mi suna vecinul pentru lămuriri, îmi trece prin minte că este campania de împădurire și dau să-i felicit pe mai marii comunei pentru inițiativa luată, mândrindu-mă că sunt și în cele mai îndepărtate sate activiști de mediu! Să nu ne facem griji cu încălzirea globală...

Uitându-mă mai bine, văd crengile care „încearcă” să intre în casă: pe ușă, pe geamurile de la verandă, care pe unde au fost aruncate de Dorel / Dorei – lucru în echipă.

Mă lămurește vecinul: din inițiativa edililor comunei, a fost trimisă o echipă să „toaleteze” arborii (pe proprietate privată) în vederea optimizării liniei de înaltă tensiune. Până aici – lăudabil. Numai că, respectând directivele, au luat lemnele groase (Furat! Așa se numește însușirea de bunuri de pe o proprietate privată, fără consimțământul proprietarului! Chiar de-i casă nelocuită!). Au încărcat trunchiurile și au lăsat crengile, împânzind grădina și blocând accesul utilajelor agricole.

La întrebarea „ce s-a întâmplat cu lemnele groase?” – destul de multe – cică Primăria a făcut o faptă umanitară, donându-le unei persoane vârstnice. Frumos gest! Ar fi fost și mai frumos dacă le-ar fi donat din ograda proprie!

Persoana respectivă o să-i voteze și la următorul mandat. Pe moment, le-a pupat doar mâinile... Altceva nu insinuez!

Noi, moștenitorii proprietății, așteptăm ca Primăria (a și promis!!) să debaraseze terenul de câteva remorci cu crengi pe care le-au aruncat (Doreii), după cum i-a dus capul! Cred că mai sunt persoane nevoiașe cărora le-ar prinde bine lemnele la iarnă. Cu alte pupături de mână. Plus voturile viitoare...

Și... „Satul fără câini”, dar cu destule case nelocuite, are și proprietari care-și achită taxele și impozitele! Și care cer respectarea proprietății lor! „Inițiative” de genul acesta pot căpăta iz penal...

P.S. Sper să nu dureze cât deblocarea intrării în curte; „munți ” de prundiș depozitați tot de primărie de peste un an!

M. SCHIOPOR, Suceava