Scene șocante în România. Un șofer a făcut drifturi cu un sicriu legat de mașină. Totul, după o provocare pe TikTok

Un tânăr de 24 de ani a fost surprins în timp ce efectua drifturi într-un sens giratoriu, în localitatea Popricani din județul Iași, cu un sicriu legat de mașina sa.

Scena șocantă a fost filmată de alți șoferi și distribuită pe rețelele sociale. Se pare că tânărul a primit provocarea pe TikTok, fiind încurajat de alți utilizatori ai platformei să comită această infracțiune, arată Știrile Protv.

În sicriu se aflau alți doi tineri mascați

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-au autosesizat și au identificat conducătorul auto în persoana unui tânăr de 24 de ani.

Verificările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca în funcție de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale”, a transmis IPJ Iași.

Șoferul riscă suspendarea permisului de conducere și o amendă.