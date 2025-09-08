Școala, ferită de proteste!

Noul an școlar a debutat la Iași fără proteste ale cadrelor didactice și fără boicotarea festivităților, semn că, cel puțin pentru moment, tensiunile din învățământ au lăsat loc optimismului. Chiar și politicienii locali s-au înghesuit la festivități, marcând începutul anului școlar cu declarații și vizite la unitățile de învățământ.

Primarul Mihai Chirica a ales să înceapă ziua la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, unitate care beneficiază de unul dintre cele mai ample proiecte de modernizare din Iași: finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică și renovare la Corpurile C1, C5, C6 și C8. Valoarea investiției se ridică la 33,6 milioane de lei, fiind cel mai mare și cel mai costisitor dintre cele 14 proiecte derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Am mai spus-o: în această perioadă susținem cel mai mare și mai ambițios program de investiții în Educație din istoria orașului nostru! Cu fonduri europene, guvernamentale și locale, avem un program de investiții în valoare totală de circa 100 de milioane de euro. Este un efort considerabil, dar este un efort care chiar merită!”, a transmis primarul.

Primarul a subliniat că scopul acestor investiții nu este doar modernizarea clădirilor și dotarea școlilor, ci crearea unui mediu educațional modern, atractiv și motivant, care să păstreze tinerii în Iași și în România. „Dorim ca Iașul să fie recunoscut peste tot ca un oraș al cunoașterii, un oraș deschis, dinamic, îndreptat spre viitor. Ne dorim o școală modernă, într-o strânsă legătură cu Statul, Biserica și Familia, care să găsească echilibrul perfect între pregătirea intelectuală, cea fizică și cea morală, între practică și teorie, între știință și credință. Doar în acest fel tinerii noștri, copiii noștri, vor rămâne acasă și vor contribui la construirea unei Românii mai bune”, a afirmat Mihai Chirica.

Primarul a transmis un mesaj special pentru cadrele didactice, apreciindu-le efortul de a respecta profesia și datoria, chiar și în contextul dificultăților recente din sistemul educațional: „Un gând special de recunoștință și respect pentru toți dascălii din țară, pentru toți cei care lucrează în sistemul educațional, fiindcă, în ciuda tulburărilor și neajunsurilor din aceste zile, și-au respectat profesia și datoria de Oameni ai Școlii!”

Mesajul transmis la Iași este unul clar: în ciuda provocărilor economice și sociale, educația rămâne o prioritate. Festivitățile, vizitele politicienilor și finalizarea proiectelor de modernizare transmit un semnal pozitiv: școala se deschide cu investiții solide, cu respect pentru cadrele didactice și cu speranța că tinerii vor rămâne acasă și vor contribui la dezvoltarea comunității. Carmen DEACONU