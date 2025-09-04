Școala începe cu proteste

* profesorii amenință cu boicotarea festivităților din 8 septembrie * sindicatele transmit că peste 2,8 milioane de elevi din întreaga țară vor resimți efectele măsurilor guvernamentale * la Iași, părinții și elevii sunt chemați să fie solidari cu cadrele didactice * USLIP Iași a predat la Prefectură un document cu principalele nemulțumiri ale salariaților din Educație

La doar câteva zile înainte de începerea anului școlar 2025-2026, în loc de emoțiile și entuziasmul obișnuit, atmosfera din școlile ieșene este marcată de incertitudine și tensiune. Profesorii, nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse de Guvernul Ilie Bolojan, avertizează că festivitățile de deschidere programate pentru 8 septembrie ar putea fi anulate sau transformate într-un protest public.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a explicat că nu există motive de sărbătoare: „Care frumusețe? Ce festivități? Ce putem sărbători noi pe 8 septembrie? Tăierile din educație, comasările de școli, creșterea efectivelor la clasă, reducerea plății cu ora? Pentru noi nu contează orientarea politică, ci viitorul copiilor noștri. Noi protestăm pentru ei”.

Sindicaliștii subliniază că peste 2,8 milioane de elevi din întreaga țară vor resimți efectele măsurilor guvernamentale.

„Suntem divizați... deranjăm aerul degeaba! În învățământ este de ceva timp valabil motto-ul scapă cine poate. Dacă mâine ar începe un examen național, mulți dintre noi s-ar îngrămădi la asistat și corectat pentru câțiva bănuți”, este mesajul postat de un cadru didactic pe pagina USLIP Iași.

La nivelul județului Iași, liderii locali ai sindicatelor confirmă că există discuții pentru boicotarea festivităților. În mai multe școli din municipiu și din județ, cadrele didactice iau în calcul să nu participe la deschidere.

„Nu e o decizie ușoară, pentru că știm cât de mult așteaptă copiii prima zi de școală. Dar ce model le oferim dacă acceptăm să tăcem în fața nedreptății? Adevăratul respect pentru elevi înseamnă să luptăm pentru o educație de calitate”, a declarat presei un reprezentant al Uniunii Sindicale din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași.

Sindicaliștii ieșeni au înmânat, miercuri, subprefectului Marian Șerbescu un document cu principalele nemulțumiri ale salariaților din Educație. „Memoriul nostru va fi transmis către Guvernul României. Suntem convinși că domnul Prim Ministru cunoaște deja problemele pe care le semnalăm și noi...”, au transmis cei de la USLIP Iași.

Inspectoratul Școlar Județean a transmis, pe de altă parte, că face apel la „dialog și responsabilitate”, dar a recunoscut că „există riscul ca festivitățile să fie perturbate în unele unități de învățământ”.

Pe rețelele sociale se remarcă, însă, apatia cadrelor didactice, care par mai dgrabă... neutre! „Suntem divizați... deranjăm aerul degeaba! În învățământ este de ceva timp valabil motto-ul scapă cine poate. Dacă mâine ar începe un examen național, mulți dintre noi s-ar îngrămădi la asistat și corectat pentru câțiva bănuți”, este mesajul postat de un cadru didactic pe pagina USLIP Iași.

Părinții și studenții, chemați să se alăture

Sindicaliștii fac apel la părinți să nu aducă elevii la școală în prima zi și să se alăture protestelor. „Dacă Guvernul nu ascultă de profesori, poate va asculta de glasul unit al părinților și al elevilor”, a spus Marius Nistor.

La Iași, mai multe grupuri civice și asociații de părinți dezbat deja posibilitatea de a organiza mitinguri de solidaritate în fața Prefecturii sau în centrul orașului.

Politicienii, rugați să stea departe de școli

Un alt mesaj ferm al sindicatelor a fost adresat direct primarilor și parlamentarilor: să nu participe la deschiderea anului școlar. „Este un gest de respect față de profesori și de elevi”, a punctat liderul sindical.

În replică, ministrul Educației, Daniel David, a făcut un apel public ca profesorii să participe la festivități și să îi primească pe elevi. Sindicaliștii au răspuns însă cu fermitate: „Domnul ministru să facă apel la cine dorește, dar nu la cadrele didactice în care a lovit prin aceste măsuri”.

Ce urmează?

Dacă Executivul nu va reveni asupra deciziilor, anul școlar 2025-2026 ar putea începe la Iași și în întreaga țară într-un climat tensionat, fără festivități și cu riscul unor greve de amploare.

În județ, părinții și elevii se pregătesc pentru un început de an incert, iar profesorii transmit că nu mai este vorba doar despre salarii, ci despre viitorul întregii generații. Daniel BACIU