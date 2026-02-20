Școala nu e à la carte: cum se fabrică haosul și cum se oprește

În multe școli, haosul nu începe cu un scandal. Începe cu lucruri mici, repetate zilnic: învățare fragmentată, reguli multe dar slabe, consecvență rară și ideea că disciplina e “negociabilă”. Când ritmul se rupe, copilul nu mai simte siguranță — iar o clasă fără siguranță devine teren fertil pentru două fenomene care cresc împreună: bullying-ul și comportamentele de risc, inclusiv consumul de substanțe.

Fragmentarea învățării (module, bucăți, termene dese, treceri rapide) nu produce doar oboseală. Produce și iritare, agitație și o competiție permanentă pentru atenție. Într-un mediu tensionat, copiii nu mai au spațiu să-și regleze emoțiile: explodează, ironizează, domină sau se retrag. Aici apare bullying-ul în forma lui reală, nu în broșuri: glume “nevinovate” care se repetă, porecle, umiliri, excludere, filmări, grupuri care “hotărăsc” cine contează și cine nu.

Bullying-ul nu e doar “răutate”. E, foarte des, un mecanism de putere într-un sistem în care limitele sunt neclare sau aplicate târziu. Dacă regula e flexibilă, cel mai îndrăzneț o împinge până la capăt. Dacă sancțiunea e impredictibilă, agresorul învață că riscul e mic. Dacă adultul intervine greu, victima învață cea mai toxică lecție: că tăcerea e singura strategie. Și atunci ai două tipuri de copii care suferă: cei “țintă” (care se izolează, devin anxioși, scad în performanță) și cei “agresori” (care își întăresc, prin succes, reflexul de dominare).

În același timp, exact același climat — instabil, fragmentat, fără balustrade — împinge o parte dintre copii spre “soluții rapide”: anestezie, curaj artificial, apartenență. Aici intră drogurile (și alte substituții: alcool, vaping, energizante în exces, pariuri, scrolling compulsiv). Pentru unii, consumul e o formă de “a face față” la stres, rușine sau singurătate. Pentru alții, e moneda de intrare într-un grup: dacă vrei protecție sau statut, accepți ritualul. Iar când bullying-ul și consumul coexistă, se hrănesc: copilul marginalizat e mai vulnerabil, copilul care vrea putere folosește riscul ca emblemă, iar grupul validează totul prin tăcere.

Partea dureroasă e că, de multe ori, adulții privesc aceste fenomene ca episoade separate: “bullying” într-un sertar, “droguri” în alt sertar. În realitate, ele sunt simptomele aceluiași lucru: o comunitate care și-a pierdut regulile funcționale și ritmul sănătos. Când școala devine o succesiune de bucăți și negocieri, copiii își construiesc singuri ordinea — iar ordinea lor e adesea crudă: ierarhii, excluderi, probe de “tărie”.

Cum se oprește? Nu cu sloganuri și nu cu încă o listă de interdicții. Se oprește cu trei decizii ferme, aplicate zilnic:

Mai puțină fragmentare, mai multă continuitate. Copiii au nevoie să simtă că învață ceva care se leagă, nu că supraviețuiesc unei serii de praguri. Un elev așezat mental e mai greu de atras în haosul grupului. Reguli puține, clare, aplicate imediat și egal. Bullying-ul se taie când e mic: la prima umilire, la prima excludere, la primul “nu e mare lucru”. Fără “glume”, fără romantizarea “tăriei”, fără întârziere. Consecvența e prevenție. Un cadru real de siguranță și raportare. Copiii trebuie să știe cui pot spune, fără să fie ridiculizați și fără să fie “rezolvat” doar pe hârtie. În lipsa acestui canal, problema se mută în grupuri, în substanțe, în tăceri.

Școala nu e à la carte pentru că educația nu e o preferință, ci o arhitectură: ritm, limite, apartenență. Când aceste trei lucruri funcționează, scade bullying-ul. Și, odată cu el, scade și nevoia copiilor de a-și căuta “scăparea” în riscuri care nu iartă. Maura ANGHEL