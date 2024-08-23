Școlile postliceale, tot mai atractive pentru tineri

Absolvenții de liceu au susținut Bacul de toamnă zilele acestea și caută deja variante pentru continuarea studiilor. Nu doar facultățile sunt de interes pentru ei, ci și școlile postliceale. Specializările din domeniul medical sunt cele mai căutate. Atractiv e și faptul că pot să intre și fără să fi promovat Bacalaureatul.

La Iași aproximativ 1.000 de tineri absolvenți de liceu au susținut examenul maturității zilele acestea, în sesiunea de toamnă. La ieșirea de pe porțile centrelor de examinare erau deja întâmpinați cu oferte educaționale de la școlile postliceale private. De altfel, printre primele aspecte menționate pe materialele promoționale era tocmai faptul că sunt bineveniți chiar și fără să fi promovat Bacalaureatul. „Încercăm să facem cunoscută oferta educațională a școlii postliceale în ideea de a ajuta tinerii să își continue pregătirea după examenul de Bacalaureat, dar ei se pot înscrie și fără să fi luat examenul. Până la sfârșitul școlii nu sunt obligați să susțină examenul de bacalaureat, dar mulți o fac. Avantajul e ca într-un timp scurt de un an și jumătate, doi sau trei oferă o pregătire într-un domeniu. Își găsesc ușor loc de muncă apoi. Noi ne adaptăm oferta educațională în funcție de cerințele de pe piața muncii”, spune Lacramioara Alexandrescu director școala postliceală privată.

Fetele, tot mai interesate de IT

În ultimii ani vedem schimbări și în alegerile tineri. Multe fete sunt atrase de meserii care în mod tradițional erau practicate de băieți. „Am putea spune că anumite meserii considerate ca fiind pentru băieți, cum e cea de analist programator, devin atractive și pentru fete și avem acum jumătate din cursanți fete. De asemenea, la specializarea asistent medical generalist avem suficient de mulți băieți înscriși”, mai adaugă Lacramioara Alexandrescu, director școala postliceală privată.

Chiar și așa, mulți tineri se orintează în prima fază spre cursuri cu durată scurtă pentru a intra cât mai repede pe piața muncii. „Eu aș vrea să fac niște cursuri de epilare definitivă, cosmetică. Sunt o variantă și școlile acestea private, dar pe viitor. Ceva trebuie să fac cu viața mea și nu știu dacă o să reușesc cu acest curs. La postliceală aș vrea asistent, ca și mama. Pare ok. E un job bun și ca program, dar și ca salariu. Ne primește și fără bac, dar oricum îl iau”, spune o tânără la ieșirea din examen.

„Mă tentează să fiu stilist. Am luat în calcul o școală postliceală, dar m-am răzgândit. Mai bine urmez niște cursuri. E o variantă, dar durează mult și eu vreau mai repede să termin”, explică o tânără.

Cei care nu cred ca vor promova bacalaureatul preferă să plece din țară. „A fost lejer, am făcut tot, am scris 10 pagini. In continuare probabil o sa ma duc la facultate. Nu m-am gandit la postliceala. Aș vrea la facultate. Dacă nu iau Bacul as putea să mă duc, ori plec în Germania ca pare de viitor”, spune un tânăr.

La mare căutare este și postliceală sanitară de stat din Iași. La concursul de admitere, pe cele peste 100 de locuri la buget s-au înscris peste 160 de tineri. Salariile mari din domeniul medical sunt cele care îi fac pe tineri să fie interesați de urmarea cursurilor la școlile postliceale, dar și faptul ca admiterea este mai ușoară decât cea din cadrul facultăților Universității de Medicină și Farmacie. Maria STANCU