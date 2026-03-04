Scumpire masivă a carburanților, la Iași. Transportatorii cer tăierea accizelor la jumătate

Lovitură dură pentru șoferi și firmele de transport: carburanții s-au scumpit astăzi cu medie de 15 bani pe litru în toate stațiile din țară, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În dimineața de 4 martie, în Iași benzina standard se vindea cu un preț maxim de 8,19 lei/litru în stația OMV Târgu Frumos, iar motorina standard cu un maxim de 8,50 lei/litru în stațiile OMV!

Este prima scumpire din martie, după opt majorări consecutive pe final de februarie, și prima creștere după izbucnirea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a destabilizat piețele energetice.

Transportatorii cer intervenția urgentă a Guvernului

Reacția nu a întârziat. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită măsuri de urgență pentru a preveni, spun reprezentanții organizației, „o criză economică fără precedent”.

Principala solicitare - reducerea cu cel puțin 50% a accizelor la benzină și motorină, pentru a susține transporturile, industria și consumul de alimente.

Transportatorii avertizează că scumpirea carburanților se va reflecta rapid în tarife mai mari pentru transportul de marfă, creșteri de prețuri la produse alimentare, presiuni suplimentare asupra firmelor mici și mijlocii, scăderea puterii de cumpărare. „Înțelegem că statul român a profitat până acum de lipsa de reacție a românilor, colectând sume foarte mari de bani la buget din suprataxarea carburanților, dar în situația actuală, prima măsură pe care Guvernul trebuie să o ia este eliminarea măcar pe jumătate a accizelor, pentru a susține economia României. Creșterile accizelor la carburanți influențează direct prețul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină și motorină, ci pentru toate produsele și serviciile, ceea ce poate duce, în situația actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a declarant Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

De ce cresc prețurile?

Cotațiile internaționale la petrol și gaze au crescut puternic după escaladarea conflictului din regiune. Atacurile asupra unor nave și obiective energetice au dus la blocaje în transportul maritim și la întreruperi temporare ale producției în state precum Qatar și Irak.

Zona asigură aproape o treime din producția globală de petrol și aproximativ o cincime din gazele naturale. Un punct strategic major este Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează circa 20% din petrolul și gazul natural lichefiat consumate la nivel mondial. Orice perturbare în această zonă produce efecte imediate pe piețele internaționale.

Ce urmează?

Depășirea pragului de 8 lei/litru pentru benzină readuce în prim-plan scenariul unor noi scumpiri, dacă tensiunile se amplifică.

Rămâne de văzut dacă Guvernul va interveni prin ajustări fiscale – așa cum cer transportatorii – sau dacă piața va continua să transfere integral presiunea internațională în prețurile de la pompă.

Cert este că, la Iași și în toată țara, fiecare plin costă deja semnificativ mai mult. Iar efectele ar putea fi resimțite curând în prețurile de pe rafturi. Daniel BACIU