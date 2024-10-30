Se accentuează recesiunea pe piaţa ieşeană a muncii

* scăderi ale ofertei de lucru în mai toate domeniile * doar transporturile şi confecţiile stau mai bine decât în intervalul precedent * şi cei cu studii superioare au mai puţine oportunităţi de angajare * veşti mai bune de pe Continent

În doar o singură săptămână, numărul locurilor de muncă disponibile la nivelul judeţului şi aflate în evidenţele AJOFM a scăzut brusc, de la 973 la 932. În afară de transporturi (13/10) şi confecţii (44/42), recesiunea pieţei muncii a afectat (mai mult sau mai puţin) toate celelalte domenii de activitate: comerţ (19/20), HoReCa (18/20), servicii, altele decât cele clasice (322/358), construcţii (478/481), industrie (35/39). În asigurări şi agricultură, n-avea ce să mai scadă, zero locuri de muncă libere şi asta de multă vreme.

Logic, chiar şi cei cu un nivel de instruire superior au mai puţine oportunităţi de angajare (140/147). Mai sunt disponibile posturi de expert în achiziţii publice, consilier juridic debutant, contabil, inginer (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, medic primar obstretică ginecologie, programator, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie.

Nici necalificaţii n-au scăpat de acest fenomen negativ. Aceştia au la dispoziţie următoarele variante: în construcţii, agent curăţenie, ajutor bucătar, ambalator manual, cameristă hotel, curier, încărcător-descărcător, manipulant mărfuri sau vânzător.

În sănătate, tot aceleaşi trei posturi de asistent medical generalist şi cam atât pe săptămâna asta în ce priveşte oferta de muncă a judeţului Iaşi.

Inginer electrician în Malta, salariu anual 45.000 euro

Veşti mai bune vin de pe platforma EURES, unde sunt postate locurile de muncă de pe întinsul continentului. E vorba de un total de 152 posturi, cu 12 mai multe decât săptămâna trecută. Creşterea vine din Olanda, care nu-şi dezminte supranumele de Ţara Lalelelor. Aici e nevoie de zece lucrători în producţia bulbilor de flori. Tot ca noutăţi, două posturi în Malta, ambele presupun studii superioare şi experienţă. E vorba despre un director adjunct de calitate, care să aibă minim o calificare de învăţământ nivel terţiar biologie/chimie, cu măcar doi ani vechime în managementul calităţii, salariul poate ajunge la 29.000 euro pe an, dacă este necsar, angajatul primeşte şi un pachet de cazare. Celălalt post, chiar mai bine plătit, e cel de inginer electrician. Acesta poate câştiga şi 45.000 euro anual.

În rest, status-quo. Germania (60), Letonia (30), Austria (26), Belgia (16), Slovenia (6) şi Irlanda (11) sunt celelalte ţări prezente în intervalul actual pe platforma EURES. Claudiu CONSTANTIN