Se caută un Moș! Afacerea care „explodează” în perioada sărbătorilor de iarnă

* pentru a angaja un actor care să joace rolul de Moș Crăciun, părinții sunt nevoiți să scoată din buzunare aproximativ 450 de lei pentru o ședință de o oră, la domiciliu, în zilele de 23, 26 sau 27 decembrie * în zilele de 24 și 25, tarifele sunt mai mari cu aproximativ o sută de lei * cei care doresc să îl aducă pe Moș Crăciun la grădinițe sau la alte petreceri și evenimente sunt nevoiți să scoată din buzunare aproximativ 600 de lei pentru o oră

În ultimii ani, la Iași a luat amploare o afacere care este pusă pe picioare în perioada sărbătorilor de iarnă. Tot mai mulți ieșeni apelează la serviciile celor care, în perioada Crăciunului, îmbracă costumul roșu, iau sacul în spate și merg, de la o casă la alta, pentru a le aduce bucurii celor mici. Moș Crăciun este la mare căutare printre părinții care vor să le facă o surpriză copiilor, iar cererea pare că depășește oferta, cel puțin la nivelul municipiului Iași.

Totodată, costumele de Moș Crăciun sunt deja la mare căutare în magazinele din oraș, iar stocurile comercianților se epuizează extrem de repede. Reporterii „Evenimentul” au vorbit cu reprezentanții unei firme care prestează astfel de servicii, iar aceștia susțin că agenda le este deja plină pentru luna decembrie. „Avem 5 persoane care joacă acest rol, de Moș Crăciun, în perioada sărbătorilor. Programul este plin deja, agenda este plină. Avem programări începând cu data de 24 decembrie, până pe 27. Toată lumea și-ar dori ca Moș Crăciun să ajungă pe 24 sau 25 decembrie, dar este imposibil să satisfacem toate cererile care vin din partea clienților. În lipsă altor opțiuni, părinții aceptă ca Moș Crăciun să vină la cei mici și pe 26 sau 27 decembrie. Mulți dintre ei le oferă cadouri celor mici în prima zi de Crăciun, iar apoi programează un alt moment, cu venirea lui Moș Crăciun. Avem clienți care au rezervat un Moș Crăciun chiar din vară. În momentul acesta nu mai putem prelua cereri”, au precizat reprezentanții firmei contactate de reporterii noștri.

Costumele de Moș Crăciun, la mare căutare

În lipsa unor actori care să joace rolul lui Moș Crăciun, există foarte mulți ieșeni care găsesc soluții de avarie. Astfel, foarte multe persoane caută să achiziționeze costume roșii din magazinele din oraș și încearcă să identifice cea mai potrivită persoană pentru acest rol. „Costumele de Moș Crăciun sunt deja la mare căutare în magazinul nostru. Vorbim despre clienți care vor să le facă o mică surpriză celor mici. Presupun că este mai ieftin decât dacă ai angaja un actor care să joace acest rol. Stocul se epuizează rapid, dar primim constant astfel de obiecte vestimentare, pentru că sunt la mare căutare. Prețurile sunt accesibile. Avem costume mai calitative, mai impresionante, dar și costume simple de Moș Crăciun. Mărimile mari sunt cele mai căutate”, au precizat reprezentanții unui mare magazin din Iași.

Cât costă să aduci un Moș Crăciun acasă?

Pentru a angaja un actor care să joace rolul de Moș Crăciun, părinții sunt nevoiți să scoată din buzunare sume considerabile de bani. Astfel, Moș Crăciun va primi aproximativ 450 de lei pentru o ședință de o oră la domiciliul clientului, în zilele de 23, 26 sau 27 decembrie. În zilele de 24 și 25, tarifele sunt mai mari cu aproximativ o sută de lei.

Cei care doresc să îl aducă pe Moș Crăciun la grădinițe sau la alte petreceri și evenimente sunt nevoiți să scoată din buzunare aproximativ 600 de lei pentru o oră. În funcție de durata evenimentului, prețul crește, mai spun cei care prestează astfel de servicii. Cristian ANDREI