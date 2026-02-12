* Iașul își cheamă, din nou, cercetătorii la masa arhivelor: Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația Patrimoniu pentru comunitate lansează ediția a X-a a burselor și rezidențelor „Junimea” * în joc sunt două burse (1.000 lei și 800 lei) și două rezidențe * termenul-limită pentru candidaturi este 31 martie 2026

În Iași, cercetarea serioasă începe de multe ori cu o ușă grea, un dosar vechi și o întrebare bună. În 2026, Asociația Patrimoniu pentru comunitate și Muzeul Național al Literaturii Române Iași pun din nou la bătaie un program care exact asta face: cumpără timp, liniște și rigoare pentru cei care vor să lucreze cu arhivele și patrimoniul literar al orașului. Ediția a X-a a burselor și rezidențelor „Junimea” vine cu patru locuri și o miză limpede: proiecte despre istoria și viața culturală ieșeană, construite pe documentare, nu pe impresii.

Programul are două componente: bursele, care finanțează munca efectivă de cercetare, și rezidențele, care oferă condiții de lucru în Iași pentru cei care nu locuiesc aici sau au nevoie de o perioadă concentrată de documentare. Bursa „Alexandru Xenopol”, destinată doctoranzilor și cercetătorilor, are valoarea de 1.000 lei/proiect, iar bursa „Iacob Negruzzi”, adresată studenților și masteranzilor, oferă 800 lei/proiect. Ambele se derulează în intervalul 8 aprilie – 8 septembrie 2026.

În paralel, două rezidențe „Vasile Pogor” pot fi acordate pentru 1–3 săptămâni de cazare, în două ferestre care nu sunt întâmplătoare: 8 aprilie – 8 mai 2026 și 8 iulie – 8 septembrie 2026. E genul de sprijin mic ca buget, dar mare ca efect: îți permite să stai cu sursele, să verifici, să compari, să reconstruiești. Adică să faci cercetare, nu doar să „aduni materiale”.

Selecția nu mizează pe titluri frumoase, ci pe proiecte care pot fi duse la capăt. Contează legătura temei cu autorii reprezentativi și/sau cu patrimoniul MNLR Iași, actualitatea subiectului, metoda de lucru, originalitatea propunerii și, foarte pragmatic, fezabilitatea. Cu alte cuvinte, nu e suficient să promiți un subiect „despre Iași”, ci trebuie să arăți cum îl cercetezi și ce vei livra la final.

Iar finalul chiar există: beneficiarii trebuie să predea un articol științific, propus spre publicare în publicațiile muzeului. Dacă trece de evaluarea editorială, textul poate apărea în Anuarul MNLR Iași sau în Dacia literară. Pentru un tânăr cercetător, asta înseamnă mai mult decât o experiență: înseamnă o ieșire la lumină, un rezultat verificabil, o publicație care rămâne.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 31 martie 2026, iar rezultatele se anunță pe 7 aprilie 2026, pe site-ul muzeului. Într-un oraș care își revendică statutul de capitală culturală, programul „Junimea” funcționează ca un barometru: câți mai au răbdarea să lucreze cu documentul, să facă ordine în trecut și să scrie despre Iași cu instrumente academice, nu cu nostalgii.

Maura ANGHEL