Se încălzesc caloriferele!

După analiza temperaturilor înregistrate în ultimele nopţi şi a previziunilor meteorologice pentru următoarele zile, în urma întrunirii condiţiilor prevăzute de lege în acest sens, Primăria Municipiului Iași, în calitate de operator, prin SC Termo-Service SA, al serviciului public de alimentare cu energie termică (producție, transport, distribuție și furnizare), începe furnizarea agentului termic în sezonul rece 2024 - 2025.

Agentul termic este deja furnizat către unitățile de învățământ și spitale, urmând asociațiile de proprietari și agenții economici care au solicitat și încheiat convenții în acest sens.

Probele la instalațiile din CET I Tudor Vladimirescu și la magistrale au fost făcute încă de la finalul lunii septembrie, iar întregul sistem este pregătit să furnizeze agent termic către populație, instituții publice și clienți privați.

În cursul acestei veri au fost făcute și o serie de reparații pe circuitele din CET I Tudor Vladimirescu, astfel încât riscul apariției unor avarii în timpul sezonului rece să fie redus la maximum. Ca și iarna trecută, agentul termic va fi produs la CET I Tudor Vladimirescu, care funcționează pe gaz metan, în timp ce CET II Holboca, care funcționează pe cărbune, este trecut în conservare, până la dotarea cu noi instalații moderne și mai puțin poluante. „Și în această iarnă căldura şi apa caldă vor fi furnizate în parametri normali. Am făcut investițiile, reparațiile și probele necesare și avem contract de furnizare a gazelor pentru întregul sezon rece, până pe 15 aprilie. Deși presupune eforturi financiare consistente din partea municipalității, producerea şi furnizarea acestui serviciu vor fi făcute la nivelul cuvenit unei comunităţi civilizate”, a declarat primarul Mihai Chirica.

La sistemul de termoficare centralizat sunt branşate circa 21.000 de apartamente, 171 de agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente!

Prețurile gigacaloriei în Municipiul Iași nu au mai fost modificate din anul 2019. În prezent prețul pentru energia termică facturată populației (plătit de client) a rămas la 206,21 lei fără TVA / gigacalorie.

Ajutoare pentru consumatorii vulnerabili

Reamintim că, începând cu data de 2 octombrie 2024, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, primește solicitări pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2024 – martie 2025, conform prevederilor Legii nr. 226 / 2021 a consumatorului vulnerabil.

Categoriile de beneficiari pentru care se acordă aceste ajutoare sunt solicitanţii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat (SC Termo-Service SA), energie electrică, gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere se depun, însoţite de actele doveditoare în original privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă a imobilului pentru care se solicită ajutorul, precum și facturile de la furnizori pentru locul de consum, la sediul Direcţiei Sociale Iaşi din str. Mitropolit Varlaam nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30 în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi. Radu MARIN