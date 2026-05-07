Două dintre cele mai așteptate proiecte rutiere din județ - centura Podu Iloaiei și varianta de ocolire Uricani-Cicoarei - generează discuții aprinse, în special în cea ce privește asigurarea finanțării.

Cum presupuse întârzieri ale acestora au inflamat deja opinia publică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Iași Infrastructură transmite un mesaj categoric: proiectele nu sunt abandonate, nu sunt blocate și nu au dispărut din planurile de dezvoltare. Confuzia vine, spun oficialii, dintr-o interpretare greșită a bugetului Consiliul Județean Iași.

Absența acestor investiții din bugetul CJ Iași nu este un semnal de alarmă, ci o realitate administrativă. Proiectele nu sunt gestionate direct de Consiliul Județean, ci de o structură separată - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Iași Infrastructură, creată special pentru implementarea marilor lucrări de infrastructură.

această diferență birocratică a alimentat percepția că lucrările „nu mai există”, deși, în realitate, ele se află într-un stadiu activ de pregătire.

Pentru varianta de ocolire a orașului Podu Iloaiei, lucrurile sunt mai avansate decât par. Studiul de fezabilitate a fost deja recepționat în martie 2026, iar în doar două luni proiectul a ajuns în etapa pregătirii procedurii de atribuire.

Un ritm considerat rapid pentru un proiect de asemenea anvergură, mai ales că vorbim despre o investiție finanțată din fonduri europene prin Programul Transport 2021-2027 și implementată în parteneriat cu CNAIR.

Uricani – Cicoarei: Guvernul a dat undă verde, finanțarea există

În cazul variantei Uricani – Cicoarei, situația este ușor diferită. O parte din documentația tehnică – inclusiv studiul de fezabilitate – a fost deja predată, însă proiectul nu poate intra încă în licitație.

Motivul este legat de lipsa proiectului tehnic complet, document esențial aflat încă în lucru la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Până la finalizarea acestuia, procedura nu poate fi lansată.

Ambele proiecte au trecut deja de un prag esențial: aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâri de Guvern. Acest lucru confirmă nu doar legalitatea, ci și prioritatea lor strategică.

Finanțarea este asigurată în principal din fonduri europene, completate de bugetul de stat, ceea ce le oferă o bază solidă pentru implementare.

„Nu există blocaj, ci proceduri”

Conducerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Iași subliniază că percepția publică trebuie corectată: nu este vorba despre întârzieri nejustificate, ci despre etape administrative normale pentru proiecte complexe.

În culise, mecanismul funcționează: documentațiile sunt procesate, procedurile sunt pregătite, iar următorul pas este lansarea licitațiilor.

Deși în spațiul public a apărut ideea că marile proiecte rutiere „așteaptă”, realitatea este mai nuanțată: ele avansează, dar într-un ritm dictat de proceduri, avize și pași tehnici obligatorii.

Pentru locuitorii din Iași, miza rămâne uriașă: decongestionarea traficului, siguranță rutieră și conectivitate modernă. Daniel BACIU