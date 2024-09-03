Seceta golește cămările ieșenilor

În plin sezon de zacuscă și conserve pentru iarnă, piețele sunt pline de legume mici și scumpe. Seceta a topit producția și a crescut prețurile. Tot mai puțini sunt cei care-și permit să cumpere cu sacii, cum o făceau odinioară. Clienții sunt puțini, iar vânzătorii și producătorii ajung să arunce, zilnic, kilograme de legume.

7 lei costă în prezent un kilogram de roșii în piețele din Iași. Tot atât costă și ardeii kapia, dar și vinetele. Prețurile sunt mari ținând cont că suntem în plin sezon de legume. Producția e însă foarte mică și făcută cu greu, cu mult efort și apă consumată de producători. Automat, prețul crește, spun aceștia. „Merge greu. A adus probleme mari seceta. Soarele a uscat pământul tare și recolta e mică. Sunt mici, pătate, puține legume. Când e recolta mică, prețul e mai mare. Ca să compensăm și să ne descurcăm și noi, că e multă apă folosită. Castraveții sunt normali, cu 5 lei la timpul ăsta. Kapia e 6 lei pe kilogram. La roșii avem preț mare, trebuiau să fie 3-4 lei, le avem la 7 lei pentru ca sunt puține. S-a stricat mult din recoltă. Avem o producție mai mică cu 40% la legume față de normal, din cauza secetei”, explică Ion Grecu, producător din județul Iași.

Zeci de kilograme de legume aruncate zilnic

Cu prețuri mai mari și marfă mai slab calitativă, clienții nu mai sunt atrași de ideea de a pune murături sau a face zacuscă. Legumele se vând cu greu și ajung în cantități mari la gunoi după doar două zile pe tarabele încinse de soare. „Strugurii culegi ieri, se strică. Perele, la fel. Legume, fructe, tot. E caniculă, nu e vânzare, căci oamenii sunt plecați. Producția e mică din cauza secetei. Legumele au fost afectate, punem apă, în fântână nu mai am apă. Merge prost, se usucă pe tarabe. Ce nu se vinde fac zarzavat și mai salvez. La cat udăm, rămân urâte, nici nu cresc. Rezistă două zile. Trebuia să avem legume ieftine acum. Pierdem cam 30% din producție”, explică Mihaela, un producător local care vinde în piață Nicolina.

Gospodinele nu mai umplu cămările

„La legume mi se par mari prețurile, la unele produse. Seceta i-a afectat, nu e producție că nu a plouat. Ce s-a făcut se vinde la preț mare. Cumpărăm câte puțin”, explică o ieșeancă.

„Scumpe tare anul acesta. În plin sezon de legume sunt foarte scumpe. Castraveții, gogoșarii, vinetele, toate sunt foarte scumpe. Am dat 40 de lei pentru câteva kilograme de legume. Luăm mai puțin și nu mai facem cum făceam în anii trecuți, facem mai puțin, să avem măcar pentru copii ceva sănătos”, spune o altă gospodină și Iași.

Potrivit specialiștilor, vara anului 2024 a înregistrat cele mai lungi perioade cu temperaturi care au depășit 40 de grade pe teritoriul României, în ultimele decenii.

Maria STANCU