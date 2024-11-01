Seri de Muzică Simfonică la Casa de Cultură a Studenților

Luna noiembrie aduce la Iași două concerte simfonice de excepție, organizate de Filarmonica „Moldova” la Casa de Cultură a Studenților. În centrul atenției se află lucrări semnate de marii clasici ai muzicii simfonice, interpretate de orchestra Filarmonicii sub bagheta a doi dirijori renumiți și alături de soliști de talie internațională.

Bicentenarul Bruckner – 8 noiembrie 2024, ora 19:00

Primul concert, programat pentru vineri, 8 noiembrie 2024, marchează bicentenarul compozitorului austriac Anton Bruckner. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, publicul va fi purtat într-o călătorie muzicală intensă, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Moldova” din Iași. Evenimentul îl are ca solist pe violoncelistul Octavian Lup, cunoscut pentru sensibilitatea și măiestria interpretativă.

Programul serii începe cu „Uvertura L'isola disabitata” de Joseph Haydn, o lucrare vibrantă ce evocă o insulă pustie, urmată de „Concertul nr.1 pentru violoncel și orchestră în do major” de același compozitor, o piesă plină de grație și virtuozitate, perfectă pentru talentul lui Octavian Lup. Finalul serii va fi marcat de „Simfonia nr.3 în re minor” a lui Anton Bruckner, în versiunea din 1889 – o lucrare monumentală, cu accente dramatice și profunde, un adevărat omagiu adus compozitorului în anul aniversar.

Clasicii Austrieci și Germani – 15 noiembrie 2024, ora 19:00

O săptămână mai târziu, pe 15 noiembrie, la aceeași oră, publicul din Iași este invitat să descopere un program dedicat unor compozitori de referință, precum Mozart, Beethoven și Brahms. Dirijorul Johannes Meissl, din Austria, va aduce în prim-plan capodopere ale repertoriului clasic și romantic, acompaniat de pianistul german Frank-Immo Zichner, un nume de prestigiu pe scena internațională.

Concertul debutează cu „Uvertura Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, o lucrare ce captează spiritul jovial și efervescent al operei. În continuare, publicul va putea savura „Concertul nr.4 pentru pian și orchestră în sol major, op.58” de Ludwig van Beethoven, o lucrare de o profunzime rar întâlnită, în care dialogul dintre pian și orchestră este perfect armonizat. Finalul concertului este rezervat „Simfoniei nr.1 în do minor, op.68” de Johannes Brahms, o compoziție ce surprinde maturitatea și forța expresivă a maestrului romantic.

Aceste două concerte simfonice sunt o oportunitate unică pentru publicul ieșean de a trăi experiența muzicii clasice la cele mai înalte standarde. Fiecare seară promite o incursiune de neuitat în universul sonor al marilor clasici, sub interpretarea atentă a orchestrei Filarmonicii „Moldova” și a invitaților săi de prestigiu.