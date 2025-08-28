Sesiune premium de Test Drive cu Mercedes-Benz Certified la Palas Mall weekend-ul acesta!

Iași, 28 august – În perioada 29 – 31 august, iubitorii de automobile premium sunt invitați la Palas Mall Iași, pe Esplanada Starbucks, pentru a descoperi și testa modele Mercedes-Benz Certified, într-un eveniment exclusiv dedicat performanței și rafinamentului.

Evenimentul se desfășoară zilnic, între orele 11:00 – 19:30, iar pe parcursul celor trei zile, pasionații de automobile pot testa patru dintre modelele emblematice ale mărcii:

· Mercedes-Benz A 220

· Mercedes-Benz EQE

· Mercedes-Benz GLA 250e

· Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC Coupé

Prin programul Mercedes-Benz Certified la Casa Auto Iași, fiecare automobil beneficiază de:

· o verificare tehnică riguroasă (peste 360 puncte de control)

· istoric complet documentat

· garanție extinsă 24 luni

Mai mult decât atât, vizitatorii au parte de o ofertă specială, valabilă exclusiv pe perioada evenimentului: la achiziția unui automobil Mercedes-Benz Certified, clienții primesc un avantaj premium – la achiziția a două cauciucuri de iarnă, celelalte două sunt oferite gratuit.

„Prin acest eveniment, dorim să aducem mai aproape de comunitatea din Iași experiența Mercedes-Benz Certified – o combinație între încrederea oferită de standardele mărcii și bucuria condusului unor modele iconice. În plus, oferta dedicată evenimentului transformă achiziția într-o alegere și mai avantajoasă pentru clienți.”, au declarat reprezentanții Casa Auto Iași.

Evenimentul este deschis publicului larg și reprezintă o oportunitate unică pentru ieșeni de a descoperi excelența și siguranța Mercedes-Benz Certified într-un cadru premium, chiar în inima orașului.