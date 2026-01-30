Sezon negru al virozelor, la Iași: copiii de școală, cei mai afectați

Iașul se află din nou sub asediul virozelor respiratorii, iar cifrele oficiale arată clar că spitalele și cabinetele medicale sunt puse la încercare, zi de zi, de un val masiv de îmbolnăviri. În doar o săptămână, între 19 și 25 ianuarie 2026, peste 4.500 de ieșeni au fost diagnosticați cu infecții respiratorii acute, pneumonii sau gripă, semn că sezonul rece continuă să lovească fără milă.

Chiar dacă statistic vorbim de o ușoară scădere față de săptămâna precedentă, realitatea din spitale arată o presiune constantă și o adresabilitate ridicată, mai ales în rândul copiilor și al vârstnicilor.

Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Iași, în intervalul analizat s-au înregistrat exact 4.534 cazuri de infecții respiratorii acute, cu doar 3,32% mai puține decât în săptămâna anterioară. Din acest total, 3.466 au fost infecții virale ale căilor respiratorii superioare, 916 pneumonii și 152 cazuri de gripă. Deși doar un singur caz de gripă a fost confirmat prin test PCR și, din fericire, nu s-au înregistrat decese, amploarea fenomenului ridică semne serioase de întrebare asupra rezistenței sistemului medical în plin sezon de viroze.

Analiza pe grupe de vârstă scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: pneumoniile afectează cel mai grav persoanele de peste 65 de ani, în timp ce gripa și infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare lovesc masiv copiii cu vârste între 5 și 14 ani. Practic, cele mai vulnerabile categorii sunt și cele mai expuse, iar efectele se văd direct în numărul de internări. În doar șapte zile, 255 de pacienți au ajuns pe paturile de spital, reprezentând peste 5,6% din totalul cazurilor raportate. Dintre aceștia, 96 au fost internați cu viroze respiratorii, 92 cu pneumonii și 67 cu gripă, semn că formele severe nu sunt deloc rare.

Situația din spitale confirmă presiunea uriașă

La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, unitatea aflată în prima linie a luptei cu virozele, sunt internați în prezent 36 de pacienți diagnosticați cu infecții respiratorii, inclusiv gripă, iar unul dintre aceștia necesită îngrijiri în secția de terapie intensivă. Alți cinci pacienți sunt tratați pentru pneumonie, iar fluxul de prezentări continuă să fie ridicat, atât în triaj, cât și în regim de spitalizare de zi sau continuă.

În acest context tensionat, autoritățile sanitare trag un semnal de alarmă clar.

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, face un apel ferm către populație și avertizează că prezentarea rapidă la medic este esențială pentru stabilirea unui diagnostic corect și pentru inițierea unui tratament țintit, care să reducă durata bolii și perioada de convalescență. Medicul subliniază răspicat un pericol tot mai frecvent: automedicația cu antibiotice. În cazul virozelor respiratorii, administrarea acestora este contraindicată, iar antibioticele sunt justificate doar atunci când apare o suprainfecție bacteriană, decizie care trebuie luată exclusiv de medic, în urma investigațiilor clinice și de laborator.

Pe fundalul acestui val de îmbolnăviri, vaccinarea antigripală rămâne una dintre puținele vești bune. Până la data de 30 ianuarie 2026, în județul Iași s-au vaccinat 67.811 persoane. Dintre acestea, peste 65.000 au beneficiat de vaccin compensat integral sau parțial, iar peste 2400 au ales să se vaccineze pe cheltuială proprie.

Specialiștii avertizează că vaccinarea trebuie dublată de măsuri simple, dar vitale: evitarea spațiilor aglomerate, igiena riguroasă a mâinilor, o alimentație echilibrată și purtarea măștii de protecție atunci când apar simptome respiratorii.

Deși nu vorbim, în acest moment, de o situație critică, numărul mare de cazuri, internările zilnice și presiunea constantă asupra spitalelor arată că Iașul se află într-un punct sensibil. Virozele respiratorii continuă să circule intens, iar fiecare zi fără prevenție înseamnă noi pacienți, noi internări și un risc crescut pentru cei mai vulnerabili.

Nicoleta ZANCU