SFR 17 caută voluntari la Iași până pe 25 iunie

Festivalul Serile Filmului Românesc deschide înscrierile pentru voluntarii ediției a 17-a, programată la Iași între 5 și 9 august 2026. Tinerii interesați pot aplica până pe 25 iunie pentru departamente precum logistică, tehnic, PR, invitați, foto-video sau contabilitate.

SFR 17 caută voluntari pentru ediția din august 2026

Festivalul Serile Filmului Românesc pregătește ediția cu numărul 17 și caută voluntari la Iași. Evenimentul va avea loc între 5 și 9 august 2026, iar organizatorii deschid apelul pentru tinerii care vor să participe la construcția festivalului din interior. Înscrierile sunt deschise în perioada 20 mai – 25 iunie 2026. Cei interesați trebuie să trimită un CV și un scurt mesaj de prezentare la adresa voluntari@festivalsfr.ro. Pentru tinerii din Iași, voluntariatul la SFR poate însemna primul contact direct cu organizarea unui festival de film: lucru cu publicul, invitații, echipele tehnice și activitățile din culisele unui eveniment cultural desfășurat în mai multe spații ale orașului.

Cine poate aplica pentru voluntariat la SFR 17

Pot aplica persoanele care au minimum 16 ani, sunt interesate de cultură, evenimente publice și lucru în echipă și pot fi în Iași în cele două săptămâni dinaintea festivalului, precum și pe durata evenimentului. Organizatorii transmit că experiența anterioară nu este obligatorie. Sunt așteptați atât tinerii aflați la primul voluntariat, cât și cei care au mai participat la festivaluri, proiecte culturale sau evenimente studențești. Voluntariatul este prezentat ca o experiență practică, în care participanții pot înțelege cum se construiește un program cultural și cât de importantă este coordonarea dintre departamente.

Departamentele disponibile pentru voluntari

SFR 17 caută voluntari pentru mai multe zone de lucru: Logistică, Tehnic, PR & Comunicare, Invitați, Foto-Video și Contabilitate. Fiecare departament vine cu responsabilități diferite. Voluntarii pot fi implicați în organizarea spațiilor, susținerea activităților de promovare, relația cu invitații, gestionarea fluxurilor de public sau activități administrative. Pentru cei interesați de film, comunicare sau organizare de evenimente, festivalul oferă acces la mecanismul real din spatele unei manifestări culturale cunoscute la Iași.

Ce primesc voluntarii selectați

Voluntarii selectați vor avea acces gratuit la evenimentele festivalului și vor putea fi aproape de actorii, regizorii și invitații ediției. Ei vor primi tricou, ecuson, materiale-surpriză din partea partenerilor și certificat de voluntariat SFR. Pe durata festivalului, organizatorii asigură masă, gustări, apă, suc și transport gratuit cu mijloacele de transport în comun. Dincolo de beneficii, experiența poate deveni o ocazie de formare personală și profesională. Organizatorii menționează și posibilitatea ca voluntariatul să deschidă drumul către echipa Asociației Studenților Jurnaliști sau către organizarea edițiilor viitoare.

O experiență cu muncă reală, oameni noi și acces în culise

Mărturiile voluntarilor de la ediția trecută descriu SFR ca pe un spațiu de învățare, lucru în echipă și prietenie. Unii au vorbit despre integrarea rapidă în echipă, alții despre task-uri spontane, oameni noi și amintiri care au rămas după finalul festivalului. Pentru voluntarii din logistică, experiența a însemnat muncă intensă și satisfacția de a vedea cum un eveniment prinde contur de la pregătiri până la închidere. Pentru cei din departamentul de invitați, festivalul a fost o ocazie de a fi aproape de oamenii care dau viață filmului românesc. Ediția a 17-a a Serilor Filmului Românesc va avea loc la Iași între 5 și 9 august 2026. Până atunci, una dintre etapele importante pentru organizatori este formarea echipei de voluntari. Maura ANGHEL