Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!
Ministrul Dezvoltării anunță o „reducere masivă” a numărului de consilieri. Câți oameni vor pleca din administrația locală și centrală
Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă
COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 342747 2
Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
TRANSFORMAREA DIGITALA A COMPANIEI ANVI PROFESSIONAL SECURITY SRL - Finalizare a proiectului –
Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic
Poli Iași vrea în grupele Cupei României
Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean
SFR a atras peste 10.000 de spectatori

2sfr

27-08-2025 08:30

 * cinci zile de film, teatru și muzică au transformat Iașul într-o scenă culturală de amploare * ediția cu numărul 16 a Serilor Filmului Românesc a adus peste 50 de evenimente, sute de artiști și trei Premii de Excelență, confirmând statutul orașului drept pol al cinematografiei românești

Iașul a respirat artă între 6 și 10 august 2025, când Serile Filmului Românesc (SFR) au adunat peste 10.000 de spectatori și au transformat orașul într-un festival viu. Zeci de actori, regizori, muzicieni și critici de film au animat peste 12 spații – de la Piața Unirii și Palatul Culturii, până la Grădina Palas și cinematografele locale.
Printre invitații de marcă s-au aflat Maia Morgenstern, Marcel Iureș, Monica Bîrlădeanu, Coca Bloos, Andreea Marin, Nae Caranfil și Cristian Tudor Popescu. Publicul s-a bucurat de premiere cinematografice, concerte live, conferințe și spectacole de teatru, transformând fiecare seară într-o declarație de dragoste pentru cultura românească.
Tema ediției – „La feminin” – a pus reflectorul pe forța și sensibilitatea femeilor care au modelat generații. Olimpia Melinte, imaginea festivalului, a condus simbolic această sărbătoare, iar Maia Morgenstern, Florin Mihăilescu și Emilia Dobrin au fost distinși cu Premii de Excelență pentru întreaga activitate.
Proiecțiile de filme românești au umplut sălile și spațiile în aer liber, titluri precum „Jaful secolului”, „Comatogen” și „Moartea domnului Lăzărescu” fiind printre cele mai urmărite. În paralel, concertele Taniei Turtureanu, trupei Moonlight Breakfast, Feli și recitalul final susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică au electrizat atmosfera.
Un punct de atracție a fost Academia SFR 2025, unde patru tinere actrițe au creat scurtmetraje în premieră, sub îndrumarea regizorului Bogdan Mureșanu și a unor nume consacrate din cinematografie. În același timp, Conferințele SFR au deschis un dialog curajos despre reprezentarea femeii în film, memoria colectivă și rolul criticii cinematografice. „Această ediție a fost o formă de recunoștință și un nou pas pe care îl vom continua cu aceeași pasiune și responsabilitate”, a declarat Andrei Giurgia, directorul festivalului.
Serile Filmului Românesc 2025 au confirmat încă o dată că Iașul nu este doar un oraș universitar, ci și capitala culturală vie a României, un loc unde filmul devine limbaj comun și unde arta se întâlnește cu comunitatea. Următoarea ediție, SFR 17, va avea loc între 5 și 9 august 2026. Maura ANGHEL
 

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă. Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, Bd. Poitiers nr. 103G, (Observator - Cetățuia), organizează în ziua de 03.09.2025, ora 11.00, licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2025; - vânzare de masă lemnoasă - loturi la drum auto; - prestări servicii exploatare masă lemnoasă. Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce pot fi achiziționate de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 02.09.2025, ora 14.00. Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.
Licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii activelor aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA. FIVE Administration SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/231/1991, avand CUI: RO2808054, organizeaza licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA, astfel: in data de 09.09.2025 pentru urmatoarele active. O SINGURA LICITATIE, de la orele: Ora 11:00: Proprietate imobiliara „Pachet Ferma Docaneasa -Teren +Atelier mecanic”. Pret pornire: 5.000 Lei; Ora 12:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha. Pret pornire: 41.065,2 Lei; Ora 13:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 1 Ha. Pret pornire: 8.866,35 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA pentru Activul -Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha, respectiv la pretul de 500 +TVA pentru celelalte 2 active si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration SPRL din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta / video conferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele si pentru vizionarea activelor pot fi obtinute la nr. 0744950751 sau e-mail: office@agro-complex.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!
27/08/2025 10:22

Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!

Patrimoniul zonelor de relaxare din municipiul Iasi se va imbogăti in perioada următoare cu un proiect de anvergură: un parc de agrement cu specific de pădure, intins pe 49 de hectare, ce va fi amenajat in ...

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
27/08/2025 10:22

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

* „Inel” cu sens unic in jurul Palatului Culturii: circulatie mai fluidă si transport public eficient * Tramvaiele si autobuzele vor circula pe benzi dedicate la bordură, iar strada Piata Palat v ...

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
27/08/2025 10:22

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

* Miza uriasă a celor 14 kilometri din Harghita * Întrebările unui iesean pentru Ministerul Transporturilor * Iasul, in umbra autostrăzilor altora * UMB – locomotiva infrastructurii sau monopol p ...

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
27/08/2025 10:22

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

  7.59 lei/l motorină – 7,35 lei/l benzină - Lukoil (str. Socola) 7.59 – 7,35 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui) 7.59 – 7,35 - Lukoil (str. Sf. Lazăr) 7.59 – 7,35 - Lukoi ...

Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic
27/08/2025 10:22

Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic

* mediul de afaceri, educatia si societatea civilă, invitate la masa consultărilor Primăria Municipiului Iasi anuntă constituirea Consiliului de Dialog Economic, o structură partenerială cu rol consultat ...

Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații
27/08/2025 10:22

Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații

* astfel, din totalul celor 860 de candidati prezenti, au promovat 275 de candidati (in crestere cu 2,98%, comparativ cu afisarea rezultatelor initiale) * 185 de candidati apartin promotiei 2025, iar 190 provin ...

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online
27/08/2025 09:52

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online

De cativa ani, Iasul trăieste o schimbare radicală in modul in care tinerii intră pe piata muncii. Nu mai asteaptă validarea unui HR cu teancul de CV-uri in fată si nici nu mai pierd zile intregi in interv ...

Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal
27/08/2025 09:34

Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

Iasul trăieste un adevărat boom al clinicilor private. Într-o analiză minimală, realizată pe baza listărilor disponibile pe SfatulMedicului.ro, au fost identificate peste 150 de clinici active in or ...

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice
27/08/2025 09:30

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

După luni de blocaj si presiune din partea dealerilor auto, Ministerul Mediului a anuntat revenirea programului Rabla in 2025, dar intr-o formă redusă care schimbă regulile jocului. Dacă anul trecut Romani ...

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă
27/08/2025 09:26

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă

Iasul isi poartă confortul pe spatele altora. Blocurile se ridică, restaurantele functionează, iar mancarea ajunge caldă la usa noastră datorită muncitorilor veniti din Nepal, Bangladesh, India sau Sri La ...

Economie
Paradoxul austerității: BNR a cheltuit, luna trecută, peste 11 milioane de lei pentru confort și protocol!

Paradoxul austerității: BNR a cheltuit, luna trecută, peste 11 milioane de lei pentru confort și protocol!

Sport
Poli Iași vrea în grupele Cupei României

Poli Iași vrea în grupele Cupei României

Sanatate
Obezitatea și rezistența la post. Mitul înfometării care nu funcționează la toți

Obezitatea și rezistența la post. Mitul înfometării care nu funcționează la toți

