SFR a atras peste 10.000 de spectatori

* cinci zile de film, teatru și muzică au transformat Iașul într-o scenă culturală de amploare * ediția cu numărul 16 a Serilor Filmului Românesc a adus peste 50 de evenimente, sute de artiști și trei Premii de Excelență, confirmând statutul orașului drept pol al cinematografiei românești

Iașul a respirat artă între 6 și 10 august 2025, când Serile Filmului Românesc (SFR) au adunat peste 10.000 de spectatori și au transformat orașul într-un festival viu. Zeci de actori, regizori, muzicieni și critici de film au animat peste 12 spații – de la Piața Unirii și Palatul Culturii, până la Grădina Palas și cinematografele locale.

Printre invitații de marcă s-au aflat Maia Morgenstern, Marcel Iureș, Monica Bîrlădeanu, Coca Bloos, Andreea Marin, Nae Caranfil și Cristian Tudor Popescu. Publicul s-a bucurat de premiere cinematografice, concerte live, conferințe și spectacole de teatru, transformând fiecare seară într-o declarație de dragoste pentru cultura românească.

Tema ediției – „La feminin” – a pus reflectorul pe forța și sensibilitatea femeilor care au modelat generații. Olimpia Melinte, imaginea festivalului, a condus simbolic această sărbătoare, iar Maia Morgenstern, Florin Mihăilescu și Emilia Dobrin au fost distinși cu Premii de Excelență pentru întreaga activitate.

Proiecțiile de filme românești au umplut sălile și spațiile în aer liber, titluri precum „Jaful secolului”, „Comatogen” și „Moartea domnului Lăzărescu” fiind printre cele mai urmărite. În paralel, concertele Taniei Turtureanu, trupei Moonlight Breakfast, Feli și recitalul final susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică au electrizat atmosfera.

Un punct de atracție a fost Academia SFR 2025, unde patru tinere actrițe au creat scurtmetraje în premieră, sub îndrumarea regizorului Bogdan Mureșanu și a unor nume consacrate din cinematografie. În același timp, Conferințele SFR au deschis un dialog curajos despre reprezentarea femeii în film, memoria colectivă și rolul criticii cinematografice. „Această ediție a fost o formă de recunoștință și un nou pas pe care îl vom continua cu aceeași pasiune și responsabilitate”, a declarat Andrei Giurgia, directorul festivalului.

Serile Filmului Românesc 2025 au confirmat încă o dată că Iașul nu este doar un oraș universitar, ci și capitala culturală vie a României, un loc unde filmul devine limbaj comun și unde arta se întâlnește cu comunitatea. Următoarea ediție, SFR 17, va avea loc între 5 și 9 august 2026. Maura ANGHEL

