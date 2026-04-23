Shakespeare ajunge la Iași prin cel mai important festival tematic din lume

Iașul intră, pentru o seară, în traseul național al unuia dintre cele mai prestigioase proiecte culturale dedicate lui William Shakespeare. Pe 24 aprilie, între orele 19:00 și 20:00, la Cărturești Mall Moldova, publicul este invitat la „Galeria Shakespeare: Sonete itinerante”, o întâlnire cu poezia shakespeariană construită într-o formulă directă, accesibilă și vie. La Iași, recitalul va fi susținut de actrița Ada Lupu, iar evenimentul se va încheia cu o sesiune de întrebări și răspunsuri alături de Ada Lupu și Maria-Isabela Nica.

Evenimentul capătă greutate și prin numele festivalului care îl organizează. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova, inițiat în 1994 de Emil Boroghină, este prezentat de organizatori drept cel mai important festival tematic din lume. De-a lungul anilor, a adus la Craiova creații shakespeariene semnate de regizori de prim rang precum Peter Brook, Robert Wilson, Robert Lepage, Eugenio Barba, Thomas Ostermeier sau Yukio Ninagawa și a reunit companii din peste 70 de țări, transformând orașul într-un reper internațional al marilor întâlniri teatrale.

Tocmai de aceea, oprirea acestei caravane culturale la Iași nu este doar un detaliu de program, ci o extensie locală a unui brand cultural global. „Galeria Shakespeare: Sonete itinerante” nu propune doar o lectură publică, ci o apropiere de una dintre cele mai intime și mai intense forme ale operei shakespeariene. Sonetele, centrate pe iubire, timp, fragilitate, memorie și condiția umană, ies din pagina tipărită și sunt repuse în circulație prin voce, ritm și dialog direct cu publicul.

Momentul este legat de Ziua Shakespeare, celebrată în jurul datei de 23 aprilie, o zi cu puternică încărcătură simbolică și pentru cultura cărții. UNESCO marchează anual la această dată Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor, iar apropierea dintre Shakespeare, lectură și spațiul unei librării face ca evenimentul de la Iași să aibă nu doar valoare artistică, ci și una de recuperare culturală. Literatura este scoasă din solemnitate și dusă în spațiul cotidian, acolo unde poate întâlni un public nou.

Pentru Iași, prezența în această serie de recitaluri înseamnă mai mult decât o simplă bifă pe harta unui turneu. Orașul se conectează la o rețea culturală care duce spre ediția 2026 a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, programată între 21 și 31 mai, sub tema „WILL matters / Voința naște materie”.

Maura ANGHEL