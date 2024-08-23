Şi-a semnat singur condamnarea, ameninţându-şi în scris soţia cu moartea

* nu stă deloc bine cu gramatica şi ortografia, dar asta n-a contat la proces

Căsătorită de peste 20 de ani, Elena C. n-a mai suportat violenţele soţului şi scandalurile făcute de acesta, aproape zilnic, pe fondul stării de ebrietate. N-a divorţat şi, pe moment, n-a chemat nici poliţia. A preferat să se mute cu chirie pentru un timp, sperând ca soţul, Liviu, să-şi revină şi să înceteze cu recitalurile total deplasate. Şi-a găsit un apartament în cartierul Alexandru cel Bun şi, câteva luni, a dus o viaţă tihnită. Asta, până ce Liviu a aflat unde stă. A căutat-o şi s-a luat iar de ea. De data asta, Elena a renunţat la pacifism, a sunat la 112, poliţiştii au venit, au întocmit proces verbal şi, pe baza acestui act, l-a acţionat în instanţă. A obţinut un prim ordin de protecţie, Liviu nu s-a liniştit, a urmat al doilea şi al treilea, plus o amendă de 800 lei.

Pe 1 martie 2023, cei doi s-au întâlnit întâmplător într-o staţie de autobuz, el n-a ratat prilejul, ameninţând că o ucide, dacă nu-i plăteşte amenda. Ea n-a plătit, dar nici nu l-a mai chemat încă o dată în judecată. Deşi la incidentul din staţie asistaseră destul de mulţi,n-a găsit pe nimeni dispus să depună mărturie în instanţă.

Lucrurile s-au simplificat în urma episodului de pe 12 aprilie. Nervos peste poate din cauza refuzului soţiei de a-i plăti amenda, Liviu a sacrificat un caiet, rupând din el mai multe foi şi s-a apucat să scrie un potop de ameninţări. Agramat şi cu o ortografie de repetent: „vez că eu am să te caut mai des că am acuma oleacă de bani... dacă te prind că ai pe cineva îţi fac capîtu... dacă nu rezolv cu amenda te prind ş îţeu poşeta ş haina de pe tine... dau 800 lei pe un sprai şî te pun la pământ. Am să te dau şî la p..ţă... îţi fac capătu, te ştrangulez”. A semnat foile cu fecale, le-a pus într-un plic pe care a scris numele soţiei şi l-a aşezat pe interfonul de la blocul unde locuieşte ea acum.

Când s-a întors de la serviciu şi a văzut „corespondenţa”, Elena n-a mai stat pe gânduri. A făcut plângere penală şi a pus plicul la dispoziţia anchetatorilor. Probă suficientă pentru ca Liviu să fie condamnat. Un an şi cinci luni de închisoare. Claudiu CONSTANTIN