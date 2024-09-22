Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Și-a ucis tată în bătaie, apoi și-a schingiuit mama, pentru doar câțiva lei

Și-a ucis tată în bătaie, apoi și-a schingiuit mama, pentru doar câțiva lei

Și-a ucis tată în bătaie, apoi și-a schingiuit mama, pentru doar câțiva lei

Constantin H. Locuia în Iași, n-avea nicio sursă clară de venit, trăia din mici învârteli și din ceea ce îi mai dădeau părinții, Georgeta și Ioan, doi oameni bătrâni, pensionari, ce se retrăseseră la țară. Rămas fără alte soluții de finanțare, Constantin a mers din nou la ei, să le mai ceară niște bani. Era beat și a fost refuzat cât se poate de răspicat. Tânărul a fost cuprins de un acces de furie, începând să-și lovească orbește părinții. Pe mamă a izbit-o de mai multe ori cu capul de perete, i-a dat mai mulți pumni și picioare, rupându-i câteva coaste. Degeaba. N-a convins-o să-i arate unde ține banii. Așa că a urmat rândul tatălui, om de 71 de ani, suferind cronic de mai multe afecțiuni. Nu i-a păsat de bolile acestuia, i-a administrat cu sete câțiva pari, l-a lăsat lat în mijlocul casei, s-a pus apoi pe cotrobăit, n-a găsit decât câteva zeci de lei, i-a înșfăcat și a plecat.

Georgeta și-a revenit cât de cât, a văzut că soțul ei agonizează, a sunat la 112, bătrânul a ajuns la spital, dar viața nu i-a mi putut fi salvată.

În urma acestei scene, Constantin a ajuns în arestul preventiv și acum e judecat pentru „tentativă de tâlhărie, urmată de moartea victimei”. Urmează să se stabilească primul termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe