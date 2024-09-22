Și-a ucis tată în bătaie, apoi și-a schingiuit mama, pentru doar câțiva lei

Constantin H. Locuia în Iași, n-avea nicio sursă clară de venit, trăia din mici învârteli și din ceea ce îi mai dădeau părinții, Georgeta și Ioan, doi oameni bătrâni, pensionari, ce se retrăseseră la țară. Rămas fără alte soluții de finanțare, Constantin a mers din nou la ei, să le mai ceară niște bani. Era beat și a fost refuzat cât se poate de răspicat. Tânărul a fost cuprins de un acces de furie, începând să-și lovească orbește părinții. Pe mamă a izbit-o de mai multe ori cu capul de perete, i-a dat mai mulți pumni și picioare, rupându-i câteva coaste. Degeaba. N-a convins-o să-i arate unde ține banii. Așa că a urmat rândul tatălui, om de 71 de ani, suferind cronic de mai multe afecțiuni. Nu i-a păsat de bolile acestuia, i-a administrat cu sete câțiva pari, l-a lăsat lat în mijlocul casei, s-a pus apoi pe cotrobăit, n-a găsit decât câteva zeci de lei, i-a înșfăcat și a plecat.

Georgeta și-a revenit cât de cât, a văzut că soțul ei agonizează, a sunat la 112, bătrânul a ajuns la spital, dar viața nu i-a mi putut fi salvată.

În urma acestei scene, Constantin a ajuns în arestul preventiv și acum e judecat pentru „tentativă de tâlhărie, urmată de moartea victimei”. Urmează să se stabilească primul termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN