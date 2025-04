Și-a vândut copilul direct din Maternitate, pentru 5.000 de lei

* o tânără de 19 ani a luat bebelușul direct de pe secția de Neonatologie a Spitalului Județean Bacău fără ca vreun cadru medical să o vadă * mama s-a declarat surprinsă, inițial, dar apoi s-a constatat că știa exact ce se petrece * ea și „cumpărătoarea” aveau o înțelegere conform căreia cel mic să ajungă la femeie contra sumei de 5.000 de lei * cel mic urma să fie folosit la cerșit, spun surse din anchetă

O femeie din Bacău care abia dăduse naștere unor gemeni este cercetată acum de polițiști după ce și-ar fi vândut unul dintre copii direct din maternitate. Inițial, se credea ca ar fi vorba de o răpire, dar anchetatorii au aflat rapid că este vorba de o înțelegere între două femei.

Alarma s-a dat duminică, în jurul prânzului. Mama de 33 de ani și-a alăptat copiii și a ieșit în curtea spitalului. În jurul orei 12, o femeie îmbrăcat exact ca o pacientă a intrat în spital și, fără să fie observată, a urcat nestingherită direct pe secția de Neonatologie. De acolo a plecat cu bebelușul în brațe. În lift, femeia a pus bebelișul într-o pungă și apoi s-a făcut nevăzută.

Abia după 2 ore de căutări prin spital cadrele medicale anunță poliția. „Sunt doi frățiori gemeni, care erau în sectorul de prematuri unde mama venea cu laptele, din altă zonă, venea și îi hrănea în salonul cu nou născuți. Evenimentul s-a petrecut în timpul orelor de vizită, într-o zi de duminică, atunci când medicul este de gardă și este pe toate sectoarele, cele 3-4 sectoare, în care exista activitate la Neonatologie, personalul este mai puțin și avem și ore de vizită prelungite. Acest nou născut era copilul care nu punea probleme, avea o greutate de 2 kilograme jumătate, fără probleme medicale. Celălat frățior este cu o greutate mai mică și cu ceva probleme, care a rămas pe loc. Mama a știut că are o sarcină și pe masa de operație se pare că au fost două sarcini. Este foarte adevărat că s-a scurs un timp de când personalul a văzut că lipsește copilul până când a fost dată alarma către noi. Se pare că fiecare a încercat să verifice toate locurile undear fi putut fi mama cu acest copil și după aceea au alertat și medicul de gardă și conducerea spitalului”, spune dr. Aurelia Țaga, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.

La lift, femeia a băgat bebelușul într-o sacoșă de hârtie și s-a făcut nevăzută

Camerele de supraveghere au surprins întregul moment al luării copilului.

Exact 5 minute a petrecut femeia în spital, știa exact unde trebuie să ajungă și ce are de făcut.

A intrat la 12.09, a urcat pe scări, a fost văzută la etajul 2 și întrebată unde merge, de către o infirmieră, dar a spus că e pacientă și vizitează altă pacientă care abia a născut.

A urcat la Neonatologie cu alte mame și a plecat cu cel mic în brațe, la lift. Acolo l-a băgat într-o sacoșă de hârtie și s-a făcut nevăzută, la 12 și 14 minute. Abia după 2 ore a fost anunțată și poliția, iar bebelușul s-a găsit după aproape 9 ore. „S-au pus la dispoziție înregistrările video pe care le avea spitalul împreună cu echipa de la poliție și personalul medical. S-a identificat o persoană ce părea suspectă și au regăsit-o și pe secție și prin curte cu o sacoșă unde se presupune că a pus acel copil ca să îl scoată din spital. Datorită profesionalismului de care a dat dovadă Poliția, acest copil a fost recuperat fără a avea niciun fel de urmări medical. A fost readus, reinternat pe secția de Neonatologie, unde a primit îngrijirile de rigoare si este în afara oricărui pericol. Copilul a fost luat după ce a fost hrănit, ca să nu plângă. Posibil să fi fost și în recunoaștere, înainte, să studieze terenul. Din momentul în care a intrat în Maternitate, a urcat, a luat copilul, a ieșit pe jos în curtea spitalului a durat 5 minute. Copilul l-a pus într-o sacoșă! A profitat, probabil, de un moment de neatenție. Asta o să stabilească organele de anchetă. Noi am demarat o anchetă, am raportat cazul la ANMCS. Va fi o anchetă internă, plus ancheta organelor judiciare”, spune Marius Savin, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Conducerea Spitalului a fost sesizată cu privire la problemele de securitate din secție de 3 ori în ultimii 4 ani, însă abia acum au fost luate măsuri.

Mama care și-a vândut bebelușul mai are acasă 3 copii, de 16, 12 si 4 ani

În trecut, mama a fost la închisoare pentru furt, dar chiar și așa rudele nu o văd capabilă de o asemenea faptă. „Mai are trei copii. A fost monitorizată, a fost înscrisă la cutia bebelușului. Am monitorizat-o pe tot parcursul sarcinii. A colaborat cu noi, nu a dat niciun semn ca să se întâmple ceva. Își dorea copilul. Nu, nu a dat niciun fel de semne să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. E o familie normală, cu condiții decente”, spune Lăcrămioara Călin, mediator sanitar în comuna Valea Seacă. „Nu face ca de abia aștepta să vina cu copiii acasa. Nu face sora mea așa ceva. Mereu am vorbit cu ea că stăteam cu copiii aici, stau cu copiii la ea. Și mi-a zis de-abia aștept să vin cu copiii acasă. Nu este adevărat nimic. Nu este adevărat. Are trei copii. Ce făceau? Erau 2-3, nu venea al patrulea? Ea nu a știut că are gemeni. Așa mi-a zis: sora'mea când m-am trezit, m-am trezit cu doi. Era fericită, cum să nu. Soțul tot așa era bucuros sa vadă copiii. George un băiat, iar unul i-a pus Costin ca tatălui lui.Noi așteptam sa vină acasă. Azi trebuia sa vină acasă”, spune sora femeii.

Cele două s-ar fi întâlnit întâmplător, pe stradă, acum 2 luni. Tranzacția ar fi fost gândită în detaliu. Femeia care urma să îl cumpere a pierdut o sarcină și dorea copilul pentru a ieși cu el la cerșit, spun surse din anchetă. Cele două au intrat în vorbă pe stradă, când tânăra era la cerșit. Atunci au hotărât că la naștere femeia de 33 de ani îi va da copilul contra sumei de 5.000 de lei. 3/000 deja îi primise, înainte de internare. Momentul luării copilului ar fi fost și el gândit concret. Femeia a acționat duminică, atunci când personalul e puțin și intervalul de vizite mare. Aceasta a fost reținută 24 de ore, iar mama este și ea cercetată penal.

Maria STANCU