Și s-a făcut dreptate! Șase decizii de renunţare la urmărirea penală, într-o singură zi

* a mai fost şi o a şaptea propunere de acest fel făcută de procurorul de caz, însă judecătorul de cameră preliminară a respins-o, că „nu avea sens” * se împlinise prescripţia *

Foarte multă lume se plânge de lentoarea justiţiei româneşti, de faptul că dosarele zac cu anii în birourile procurorilor, apoi procesele trenează până când se împlineşte termenul de prescripţie, iar făptuitorii scapă nepedepsiţi. Însă, nu-i vorba de lene sau indolenţă, ci de faptul că se deschide dosar penal pentru orice fleac, procurorii şi, mai apoi, judecătorii trebuind să muncească supranormat. Asta-i explicaţia pentru majoritatea cazurilor de întârziere.

Reproşurile venite din partea reclamanţilor sau a părţilor vătămate îi agasează, de multe ori, pe cei puşi să aplice legea. Şi, pentru a mai scăpa de presiune, aceştia n-au altă alternativă, decât renunţarea la urmărirea penală. Adică închiderea dosarului înainte de stabilirea vinovăţiei. Care nu mai are loc. Procurorii propun, judecătorii decid.

Asemenea soluţii se dau însă destul de rar, aşa că ziua de 14 august a.c. a reprezentat un adevărat record al magistraţilor păşcăneni, în şase dosare, aceştia hotărând renunţarea la urmărirea penală.

Păgubitul şi-a luat adio de la geaca şi puloverul furate

Au trecut mai bine de trei ani şi jumătate de când proprietarul unui magazinaş din Paşcani a fost furat ziua în amiaza mare. Fapta s-a petrecut pe 20 noiembrie 2020, în jurul orei 13.00, hoţii plecând cu o geacă de culoare kaki şi un pulover negru, ambele şparlite de pe o măsuţă din faţa magazinului. Cum patronul nu avea montate camere de supraveghere, identificarea hoţilor a fost, practic, imposibilă. Cu toate că ancheta a început imediat.

După un timp, păgubitul a conştientizat că nu-şi va mai recupera bunurile estimate la 285 lei şi a declarat că nu mai doreşte continuarea cercetărilor în cauză. Şi procurorul de caz şi-a dat seama că practică munca în zadar, că „există o disproporţie vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse prin săvârşirea infracţiunii”. Drept urmare, pe 13 iunie a.c., a emis ordonanţa de renunţare la urmărirea penală. Două luni şi o zi mai târziu, judecătorii au admis-o.

Prejudiciu de 68,30 lei, infractorul a lăsat în urmă două cioate

Alt caz, de dată mai recentă (sfârşitul anului trecut) se referă la infracţiuni silvice. Mai precis, pădurarul de la Cantonul nr.16 de lângă Târgu Frumos, care trebuie să păzească o suprafaţă de 620 hectare. Cu ocazia unei patrulări de rutină ce a efectuat-o în dimineaţa de 14 decembrie 2023, el a observat două cioate şi a calculat că lemnul tăiat şi sustras de către autori necunoscuţi măsura 0,056 metri cubi. Valoarea de piaţă, 68,30 lei.

Cu toate astea, pădurarul a sesizat poliţia, s-a deschis dosar penal şi au început investigaţiile. Din păcate, n-au dus la niciun rezultat, aşa încât, pe 3 iulie a.c., a fost înaintată Judecătoriei Paşcani ordonanţa de renunţare la urmărirea penală. Admisă şi ea, în ziua record de 14 august.

În loc de rochii, o păşcăneană a primit un tricou pentru copii. Înşelăciune

Păşcăneana S.M. a comandat pe un site de specialitate două rochii în valoare totală de 525 lei. Marfa i-a fost adusă de către o firmă de curierat, ea a achitat rambursul, dar n-a desfăcut pe loc coletul, ci câteva minute mai târziu. Decepţie totală. În locul rochiilor mult visate, era un tricouaş pentru copii de 7-8 ani. A încercat să ia legătura cu cei de la site, dar fără spor şi n-a văzut altă soluţie decât să facă plângere la poliţie. S-a deschis dosar penal pentru înşelăciune, administratorii site-ului au fost contactaţi de către anchetatori şi, decât o condamnare, au preferat să restituie banii. Nu s-a mai ajuns la proces, nici măcar la rechizitoriu. Propunere de renunţare la urmărire penală. Admisă tot pe 14 august.

Organizare mafiotă pentru furtul unei bormaşini, unui flex şi unui aparat de sudură

D.L. se ştia destul de bine cu S.N., ajunsese să-l invidieze pentru uneltele ce le ţinea într-un garaj din Târgu Frumos. S-a decis să şi le însuşească, dar n-a dat el spargerea, ci a tocmit o bandă de infractori. Doi bărbaţi şi doi adolescenţi. Hoţii au operat în noaptea de 28 spre 29 octombrie 2020, au dus prada celui ce comandase spargerea. A fost vorba de o bormaşină, un flex şi un aparat de sudură cu invertor. Pentru acestea, D.L. a plătit 1.500 lei.

Cei patru au fost identificaţi destul de repede, apoi judecaţi şi condamnaţi. N-a scăpat nici creierul operaţiunii de tip mafiot. Acesta a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire. Dar restituise bunurile furate şi ajunse la el, nu mai exista niciun fel de interes public în continuarea anchetei, aşa că s-a ajuns, şi în acest caz, la soluţia de renunţare la urmărirea penală.

Anchetat pentru că s-a spălat

După un clasic scandal conjugal, lui G.M., un gospodar dintr-o comună de lângă Paşcani i-a fost emis un ordin de protecţie, act în urma căruia trebuia să părăsească locuinţa pentru şase luni şi să nu se apropie la mai mult de 50 metri faţă de soţie. Casa are curte comună cu a vecinului, acesta este om în vârstă şi a apelat la G.M., rugându-l să-i taie lemnele pentru iarnă. Bătrânul l-a lăsat cu drujba şi a plecat de-acasă, încuind uşa de la intrare.

Când a terminat treaba, G.M. şi-a sunat fiul, punându-l s-o întrebe pe maică-sa dacă-l lasă să intre în casă pentru a se spăla. N-a mai aşteptat răspunsul, a pătruns, şi-a băgat capul în lighean, s-a şters şi a dat să plece. Numai că l-au oprit poliţiştii pentru interogatoriu. Soţia sunase la 112 şi reclamase încălcarea ordinului de protecţie. Faptă penală.

Însă, cum nu avuseseră loc violenţe, nici verbale, nici fizice, procurorul de caz a propus şi judecătorul a admis. Renunţarea la urmărirea penală.

Vătămare corporală din culpă. I-a căzut tejgheaua în cap

În fine, cel de-al şaselea caz soluţionat mercuri cu renunţare la urmărirea penală e cel al angajatei unui fast-food din Paşcani. În timp ce prepara un grill, femeia s-a împiedicat, a ajuns la sol, în disperare s-a agăţat de tejghea, obiectul de mobilier s-a desprins şi i-a căzut în cap. Scenă plină de umor, dar bază de dosar penal. Pentru „nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă” şi „vătămare corporală din culpă”. Întâmplarea a avut loc pe 20 iulie 2021, victima a ajuns la spital cu traumatism cranian, dar a avut nevoie de numai două zile de îngrijiri medicale. În schimb, completarea dosarului a durat mult mai mult timp, s-a ajuns la aceeaşi concluzie: nu există interes public. Verdictul, la fel ca în cazurile de mai sus.

Bătut la el în curte, n-a obţinut dreptatea nici după cinci ani

În seara de 20 mai 2019, în jurul orei 20.00, T.R. stătea în sufragerie şi privea la televizor. Tihna i-a fost bulversată de către un chefliu nervos, ce părăsise localul de peste drum, trăgea de poarta sa şi înjura cu foc. Nedumirit, bărbatul a ieşit să vadă ce şi cum. Beţivul reuşise să forţeze poarta, pătrunsese în curte şi, când l-a văzut pe proprietar, a tăbărât pe el cu pumnii şi picioarele, expediindu-l în şanţ. Fiul celui bătut a sărit în ajutorul tatălui, dar şi el s-a ales cu câteva scatoalce. De la prietenul de pahar al celui care provocase scandalul.

Poliţia a sosit la timp pentru a pune capăt ostilităţilor înainte de a se produce ceva grav, s-a făcut proces verbal şi s-a deschis dosar penal pentru loviri sau alte violenţe.

Suspecţii au venit cu varianta lor, susţinând că bătrânul ar fi fost înarmat cu un par, iar fiul său ar fi golit spre ei un tub cu spray paralizant.

Fiind vorba de o situaţie „cuvânt contra cuvânt”, ancheta s-a prelungit până la sfârşitul lunii mai a acestui an. Când, constatând că nu sunt premize de rezolvare a situaţiei, procurorul de caz a propus renunţarea la urmărirea penală. Judecătorii au respins-o în data de 14 august. Rămăsese fără obiect, intervenise prescripţia. Marcel FLUERARU