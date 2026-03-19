Pagina principală Moldova Situație „explozivă" la Popricani

Pe 18 martie 2026, pompierii din cadrul Detașamentului 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” au intervenit de urgență pentru a asana un teren unde au fost descoperite elemente de muniție neexplodată, rămase din vremurile conflictelor armate. În doar câțiva metri pătrați, specialiștii pirotehniști au găsit două grenade defensive, o grenadă de armă calibru 30 mm și 15 cartușe de calibru 7,92 mm, toate ridicate și pregătite pentru distrugerea controlată. Operațiunea s-a desfășurat cu maximă precauție, pentru a elimina orice risc și a proteja viețile oamenilor din zonă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește cu gravitate că astfel de muniții rămase neexplodate reprezintă un pericol real și imprevizibil, putând detona la cel mai mic impact sau manipulare greșită. Autoritățile atrag atenția cetățenilor să nu atingă aceste elemente, să nu încerce să le deplaseze și să anunțe imediat descoperirea lor la numărul unic de urgență 112. Respectarea acestor reguli simple poate preveni tragedii și salva vieți, demonstrând că vigilența comunității este esențială în fața amenințărilor ascunse lăsate de trecut. Andrei TURCU

 

