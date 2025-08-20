Situație cel puțin ciudată pentru Salubris

Salubris SA continuă lupta cu ieșenii care aleg să depoziteze deșeurile în mod necorespunzător. Recent, o situație cel puțin ciudată a fost surprinsă la un punct gospodăresc din municipiul Iași: câțiva cetățeni, sosiți cu o dubiță roșie, au descărcat mai mulți saci cu deșeuri lângă un punct gospodăresc. Când au observat însă că sunt filmați, aceștia au schimbat scenariul și au încărcat sacii înapoi în autovehicul.

Conducerea companiei de salubrizare trage un semnal de alarmă în rândul populației și le amintește cetățenilor că depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor reprezintă o contravenție. „Deși gestul lor poate părea o scenă de comedie, realitatea este că abandonarea deșeurilor în afara containerelor sau în apropierea punctelor gospodărești constituie contravenție. Pentru deșeurile voluminoase, resturi din construcții, mobilier sau alte categorii speciale există centre de colectare sau servicii speciale puse la dispoziția persoanelor fizice, precum și servicii de ridicare la cerere. Reamintim faptul că toate punctele gospodărești sunt dotate cu camere de supraveghere iar imaginile sunt trimise către Poliția Locală Iași”, transmite conducerea Salubris SA.

Mai multe puncte gospodărești au fost incendiate

În ultimele luni, Salubris SA s-a confruntat cu mai multe probleme din cauza cetățenilor neglijenți sau rău intenționați. Mai multe puncte gospodărești din capitala Moldovei au fost incendiate accidental sau, pur și simplu, în timpul unor acte de teribilism. De cele mai multe ori, cei care comit astfel de fapte sunt identificați cu ajutorul camerelor de luat vederi și sunt sancționați. „Îi îndemnăm pe ieșeni să fie foarte atenți în momentul în care depozitează deșeurile. Pe parcursul acestui an, mai multe puncte gospodărești au fost incendiate, intenționat sau nu, de către cetățeni. Trebuie să știm că aceste incidente generează costuri suplimentare pentru Salubris SA și pentru ieșeni. Totodată, cei care sunt identificați sunt trași la răspundere. Punctele gospodărești din oraș sunt supravegheată în permanență, cu ajutorul camerelor de luat vederi”, a mai transmis conducerea companiei de salubrizare din Iași. Cristian ANDREI