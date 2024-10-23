Soarta Palatului Universitar din Iași, decisă la Tribunal!

* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a pierdut procesul cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” în ceea ce priveşte proprietatea Palatului Universitar * în această clădire funcţionează mai multe facultăţi şi rectoratul UAIC, dar şi Facultatea de Electronică, Electrotehnică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei de la TUIASI * judecătorii de la Tribunalul Iaşi au dat ieri o sentinţă şocantă * ei au respins solicitarea făcută în 2019 de UAIC de a evacua UTI, însă Hotărârea pronunţată de Tribunalul Iaşi nu e decisivă * aceasta poate fi atacată la Curtea de Apel Iaşi, iar mai apoi se poate face recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Liviu Maha, rectorul UAIC Iaşi, spune că a fost primită doar o informare, fără niciun alt detaliu. „Avocaţii aşteaptă să vadă la ce se face trimitere prin această inadmisibilitate a excepţiei de legalitate. De când am preluat mandatul de rector nu am intervenit deloc. Am lăsat aceeaşi echipă de avocaţi, nu am revocat mandatul nimănui. E vorba de colegi, inclusiv fostul rector Tudorel Toader. Procesul şi-a urmat cursul. Din ce am înţeles, în iunie s-a dispus citarea Ministerului Educaţiei, ca să aducă un punct de vedere, în toamnă s-a reluat procesul, şi în câteva termene a venit hotărârea în primă instanţă. Motivarea cred că va aduce mai multe informaţii legate de speţa juridică. În funcţie de asta se va lua decizia utilizării unei eventuale căi de atac. Avocaţii, specialiştii, vor decide ce măsuri vor fi luate în continuare”, spune Liviu Maha.

Dan Caşcaval, rectorul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi, Dan Caşcaval spune că acţiunea UAIC a fost respinsă de judecători pentru că nu este conformă cu realitatea.

„Pentru noi înseamnă un prim câştig, dar din punct de vedere financiar nu înseamnă foarte mult pentru că până nu vom termina acest proces practic nu putem accesa niciun fond pentru reabilitarea corpului nostru de clădire. După cum ştim cu toţii, acest corp de clădire este cel mai vechi. Cea mai veche porţiune a Palatului Universitar a fost construită acum 130 de ani, spre deosebire de cealaltă universitate, care este construită acum 70 de ani. E o diferenţă mare între cele două corpuri universitare. Poate 50 de ani nu înseamnă mult, dar din punct de vedere al materialelor de construcţii înseamnă foarte mult”, spune Dan Caşcaval.

Acesta spune că din cauza procesului cu UAIC nu poate accesa fonduri pentru a face lucrări de reabilitare. „Am dori să reabilităm acest corp pentru a-l folosi mai departe la activităţile didactice, iar pe de altă parte să conservăm, să reabilităm cele două spaţii minunate pe care le deţinem. Şi anume Aula Magna, Carmen Sylva şi Biblioteca Universităţii Tehnice”, spune rectorul TUIASI.

„Deşi UAIC a încheiat contract cu pictorul Sabin Bălaşa pentru realizarea tuturor picturilor din Sala Paşilor Pierduţi, plătind contravaloarea lucrării, UTI a întreprins demersuri chiar şi pentru intabularea acestora. Demersul întreprins a avut în vedere reîntregirea patrimoniului UAIC, aflată în situaţia de a închiria spaţii didactice de la alte entităţi, şi implicit restabilirea unui echilibru firesc - comunitatea academică a UAIC să aibă în folosinţă întreg Palatul Universitar de la Copou, aşa cum a fost destinat de la bun început. Hotărârea pronunţată în fond va putea fi atacată cu apel, de competenţa Curţii de Apel Iaşi, apoi cu recurs, de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, spune fostul rector al UAIC, Tudorel Toader .

Cel care a făcut publică pierderea în primă instanţă a procesului dintre UAIC şi TUIASI este fostul rector Tudorel Toader. Pe pagina sa de socializare a făcut câteva precizări referitoare la procesul pentru reîntregirea Palatului Universitar de la Copou. „În februarie 2016, la preluarea mandatului de Rector, cunoşteam starea de nemulţumire a comunităţii academice, rezultată din faptul că Universitatea Politehnică Gheorghe Asachi din Iaşi continuă să ocupe, pe nedrept, o bună parte din Palatul Universitar de la Copou, contrar înţelegerii iniţiale, înţelegere reafirmată pe parcursul rămânerii în acest spaţiu, în acelaşi timp, contrar prevederilor legale”, scrie Tudorel Toader.

Tot el aminteşte şi că, „în noiembrie 1945, Al. Muller, în calitate de Rector al UAIC, îi răspundea Rectorului Politehnicii următoarele: avem onoarea de a vă face cunoscut că vă putem pune la dispoziţie, în mod provizoriu, până când clădirile dvs. proprii vor fi gata, următoarele: Dreptul de a vă folosi, în calitate de oaspeţi, de.următoarele spaţii (n.n.), în Palatul Universitar. În şedinţa Senatului Universitar din 10 decembrie 1945 era subliniat şi faptul că: În convenţie se cere şi se va stabili, se va menţiona principiu că Politehnica să fie limitată la palatul vechi cu respectarea termenului de locaţie pentru Politehnică timp de 2 ani - termen stabilit într-o şedinţă anterioară a Senatului. Astfel, la data de 01 august 2019, în şedinţa BECA/Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât iniţierea demersurilor de a se transmite Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi notificarea de evacuare a spaţiului ocupat în Palatul Universitar de la Copou. Pentru că Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi nu a dat curs somaţiei nr. 1042019 a Biroului Executorului Judecătoresc, la data de 07 noiembrie 2019, BECA a hotărât promovarea acţiunii prin care Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi cheamă în judecată Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi pentru revendicarea spaţiului ocupat de către aceasta în Palatul Universitar din Copou, actualul Corp A al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Biroul juridic al UAIC a redactat acţiunea de chemare în judecată, acţiune care a fost depusă la instanţa de judecată pe data de 11 noiembrie 2019, împreună cu parte dintre probele doveditoare.

Chiar dacă nu se poate pune problema prescripţiei achizitive, Palatul universitar de la Copou a fost construit pentru UAIC, înainte ca Institutul Politehnic să se fi desprins din UAIC, iar expertiza de specialitate administrată în cauză atestă faptul că există identitate între parcelele de teren pe care le avea UAIC şi cele atribuite ulterior Politehnicii”, se arată în postarea fostului rector Tudorel Toader. Laura RADU