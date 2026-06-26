Șocul verii: un weekend pe litoral costă între 500 și 1.200 de euro!

* Un cuplu care dorește un weekend fără excese, într-un hotel de categorie medie, va cheltui între 1.800 și 2.500 de lei * dacă alege un hotel de patru stele, mesele la restaurant... nota de plată sare rapid la 3.000-3.500 de lei * pentru o familie cu doi copii, factura finală se ridică la 4.000-5.000 de lei * în cazul hotelurilor premium sau al serviciilor all inclusive, suma poate depăși fără dificultate pragul de 6.000 de lei

Visul unui weekend pe litoralul românesc a devenit, în vara anului 2026, o investiție serioasă pentru orice familie. Dacă în urmă cu doar câțiva ani o escapadă de două zile la mare putea fi organizată fără prea multe griji, acum nota de plată îi face pe mulți turiști să se gândească de două ori înainte de a rezerva camera de hotel.

Pentru două nopți de cazare, diferențele sunt uriașe. În stațiuni precum Eforie Nord, Neptun, Olimp, Venus sau Costinești, o cameră dublă într-o pensiune ori vilă costă, în general, între 300 și 500 de lei pe noapte. La hotelurile de trei stele, prețurile pornesc de la aproximativ 650 de lei și pot depăși 1.000 de lei pe noapte în weekendurile cele mai aglomerate.

În Mamaia și Mamaia Nord, situația este și mai spectaculoasă. Hotelurile de patru stele practică frecvent tarife între 700 și 1.200 de lei pe noapte, iar unitățile premium ajung fără dificultate la 1.500 sau chiar 2.000 de lei pentru o singură noapte de cazare. Pentru un apartament cu vedere la mare sau un hotel exclusivist, suma poate urca și mai mult.

Cazarea reprezintă doar începutul cheltuielilor…

O familie care merge la restaurant pentru toate mesele zilei poate cheltui fără efort între 600 și 1.200 de lei într-un singur weekend. Un mic dejun pentru două persoane costă între 70 și 120 de lei, prânzul poate depăși 200 de lei, iar o cină cu preparate din pește și băuturi ajunge frecvent la 300 de lei sau chiar mai mult în restaurantele de pe faleză.

La acestea se adaugă cafeaua de dimineață, înghețata copiilor, deserturile, cocktailurile și gustările dintre mese, iar nota de plată crește aproape fără să fie observată.

Nici o zi petrecută pe plajă nu mai este ieftină. Pentru două șezlonguri și o umbrelă, turiștii plătesc între 80 și 200 de lei pe zi, în funcție de stațiune și de sectorul de plajă ales. Parcarea, acolo unde nu este inclusă, costă încă 30-80 de lei pe zi, iar dacă sunt alese sporturi nautice sau alte activități de agrement, bugetul mai primește câteva sute de lei în plus.

Peste 1.000 de euro pentru o familie cu doi copii!

Drumul până la mare nu este nici el lipsit de costuri. Pentru o familie care pleacă din Iași, combustibilul pentru dus-întors poate ajunge la aproximativ 400-600 de lei, în funcție de automobil și traseu.

La final, calculele sunt surprinzătoare.

Un cuplu care dorește un weekend fără excese, într-un hotel de categorie medie, va cheltui între 1.800 și 2.500 de lei. Dacă alege un hotel de patru stele, mesele la restaurant și câteva activități de agrement, nota de plată sare rapid la 3.000-3.500 de lei.

Pentru o familie cu doi copii, costurile sunt și mai mari. Două nopți de cazare, mesele, transportul, plaja și câteva distracții pentru cei mici pot ridica factura finală la 4.000-5.000 de lei. În cazul hotelurilor premium sau al serviciilor all inclusive, suma poate depăși fără dificultate pragul de 6.000 de lei pentru doar două zile petrecute pe litoral.

LȘitoralul românesc, mai scump decât multe destinații externe!

Paradoxal, în multe situații, un weekend pe litoralul românesc ajunge să coste aproape la fel sau chiar mai mult decât un sejur de câteva zile în destinații externe precum Bulgaria, Grecia sau Turcia, rezervate din timp prin agențiile de turism.

Specialiștii din industrie explică această creștere prin cererea foarte mare din sezonul de vârf, costurile tot mai ridicate cu energia, salariile și materiile prime, dar și prin investițiile realizate în ultimii ani de hotelieri.

Pentru românii care intenționează să ajungă la mare în iulie sau august, recomandarea este una simplă: rezervarea din timp poate aduce reduceri importante, iar alegerea unor stațiuni precum Eforie Nord, Neptun, Venus sau Saturn poate însemna economii de câteva sute sau chiar mii de lei față de o vacanță în Mamaia.

Un lucru este însă cert: în vara lui 2026, un simplu weekend la Marea Neagră nu mai este de mult o ieșire spontană. Pentru multe familii, el a devenit un adevărat proiect financiar, în care fiecare rezervare, fiecare masă și fiecare șezlong contează. Carmen DEACONU