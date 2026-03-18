Șoferii scapă de presiunea minutelor. Noul regulament de la Aeroport schimbă tot

* în punctul cel mai sensibil – Kiss & Ride, timpul gratuit crește la 10 minute, iar tariful perceput după depășirea acestuia este redus la jumătate * în toate zonele, gratuitatea este acordată o singură dată într-un interval de 60 de minute * revenirea rapidă în zonă poate transforma instant o oprire gratuită într-una taxată integral

Vești care schimbă radical experiența șoferilor la Aeroportul Internațional din Iași. După numeroase nemulțumiri legate de timpii scurți și tarifele ridicate, autoritățile vin cu o decizie care aduce, în sfârșit, un echilibru: mai mult timp gratuit și taxe reduse pentru staționare.

Noul regulament adoptat de Regia Autonomă Aeroportul Iași transformă complet modul în care șoferii interacționează cu zona aeroportului, în special în punctul cel mai sensibil – Kiss & Ride. Acolo unde fiecare secundă conta și fiecare minut putea însemna costuri serioase, lucrurile se schimbă vizibil: timpul gratuit crește la 10 minute, iar tariful perceput după depășirea acestuia este redus la jumătate.

Este o decizie care aduce mai multă relaxare într-un spațiu dominat până acum de grabă și presiune, mai ales în momentele de vârf, când fluxul de pasageri este intens. Șoferii nu mai sunt forțați să cronometreze fiecare mișcare, iar preluarea sau debarcarea pasagerilor devine mai firească, mai puțin tensionată.

În paralel, zona de parcare rămâne stabilă, cu aceleași tarife și cu cele 15 minute gratuite care continuă să ofere o alternativă sigură pentru cei care au nevoie de mai mult timp. Este un echilibru între flexibilitate și organizare, într-un spațiu unde fiecare detaliu contează.

Totuși, există o regulă esențială care poate face diferența: gratuitatea este acordată o singură dată într-un interval de 60 de minute. O revenire rapidă în zonă poate transforma instant o oprire gratuită într-una taxată integral. Este detaliul care cere atenție și planificare din partea șoferilor.

Per ansamblu, schimbările marchează un pas clar spre modernizare. Traficul intens, creșterea numărului de pasageri și nevoia de fluidizare au impus această adaptare, iar rezultatul este vizibil: acces mai ușor, mai puțin stres și o experiență mai prietenoasă pentru toți.

La Aeroportul Iași, lucrurile nu mai stau pe loc. Se schimbă. Și, pentru prima dată după mult timp, schimbarea este una care se simte imediat – chiar din primul minut. Carmen DEACONU