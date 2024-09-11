Sold-out pe piața chiriilor, în capitala Moldovei!

* „Oferta este foarte subțire, mai ales când vorbim despre garsoniere, apartamente cu o cameră sau apartamente cu două camere, cu prețuri de maximum 350 de euro. În ultima lună ne-am confruntat cu un val de clienți, un val de cereri, iar oferta pe care o avem putem spune că aproape s-a epuizat. Nu prea avem ce să le mai arătăm…”, spun agenții imobiliari

Începerea noului an universitar se apropie cu pași repezi, iar acest lucru se observă și în domeniul imobiliarelor. Conform specialiștilor în domeniu, pe piața din capitala Moldovei mai există foarte puține apartamente care pot fi închiriate, iar oferta scade simțitor atunci când vorbim despre locuințele mai accesibile. Astfel, chiar dacă există în continuare clienți care doresc să găsească un apartament, agenții imobiliari nu au, de multe ori, ce să le ofere. „Există în continuare foarte mulți clienți care trec pragul agențiilor. De multe ori, nu prea avem ce să le mai arătăm. Oferta este foarte subțire, mai ales când vorbim despre garsoniere, apartamente cu o cameră sau apartamente cu două camere, cu prețuri de maximum 350 de euro. În ultima lună ne-am confruntat cu un val de clienți, un val de cereri, iar oferta pe care o avem putem spune că aproape s-a epuizat. Există mulți studenți care încă încearcă să își găsească chirie în Iași, dar misiunea lor este una extrem de dificilă. Aici ne referim la cei care nu au început această căutare din timp. Mai mult de atât, ne confruntăm cu un fenomen diferit față de alți ani. Studenții care termină un an universitar nu mai eliberează locuințele. Aleg să se angajeze în Iași pe perioada verii sau chiar să plătească chiria fără să locuiască în apartamentul respectiv, pentru a nu pierde locuința. Și acesta este un motiv pentru care oferta este tot mai mică”, a declarat Lucian Stan, agent imobiliar din Iași.

Gazda, o soluție la care apelează tot mai mulți studenți

Cei care nu reușesc să își găsească chirii la prețuri rezonabile și nu sunt dispusă să echipe sume uriașe pentru a locui în Iași pe perioada studiilor mai au la dispoziție o soluție. În capitala Moldovei există multe persoane care primesc persoane „în gazdă”, iar prețurile solicitate sunt simțitor mai mici decât cele cerute de proprietarii care închiriază apartamente. „Site-urile de vânzări sau închirieri sunt pline de astfel de anunțuri. Există foarte multe persoane care primesc în gazdă, iar acest lucru reprezintă o opțiune importantă pentru mulți studenți. Prețurile sunt mult mai mici, iar confortul poate fi unul destul de bun, dacă vorbim despre un apartament mai mare. Bineînțeles, nu este la fel ca atunci când locuiești singur, dar este o soluție în cazul în care nu găsești o chirie convenabilă sau dacă nu ai reușit să prinzi o cameră de cămin”, a mai spus agentul imobiliar ieșean. Cristian ANDREI