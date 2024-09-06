Ajuns la vârsta de 65 de ani, Ion D. n-a avut la viaţa lui nicio profesie, nicio locuinţă stabilă, el dormind, îndeobşte, prin gările Paşcani, Roman sau Suceava. Când nu doarme, pândeşte, poate-poate o găsi ceva de furat. Drept urmare, cazierul său judiciar este plin de infracţiuni de acest fel, plus câteva tâlhării minore şi o violare de domiciliu.

Cea mai recentă condamnare, din 24 mai a.c., a fost de un an şi şase luni, cu executare, după ce a uşurat un călător ce dormea în sala de aşteptare a gării Paşcani de un telefon mobil destul de modest. Ion nici măcar n-a apucat să se bucure de aparatul respectiv. Victima hoţiei s-a trezit, a constatat lipsa mobilului şi a anunţat poliţia TF. Agenţii au început cercetările prin studierea imaginilor surprinse de către camerele de supraveghere, au văzut atât momentul furtului, cât şi urcarea hoţului în trenul Suceava - Bucureşti Nord. Poliţiştii îl ştia prea bine, erau siguri că va coborî la Roman, aşa că i-au înştiinţat pe omologii lor de acolo.

Chiar aşa s-a şi întâmplat, agenţii l-au oprit pe bătrân, l-au percheziţionat şi au găsit asupra lui telefonul cu pricina, pe care l-au restituit, mai apoi, păgubitului. Hoţul s-a ales cu un nou dosar penal, iniţial a recunoscut, dar, pe parcursul judecăţii, şi-a schimbat total poziţia. A susţinut cu ardoare că găsise aparatul pe jos, că ar fi vrut să-l predea celor de la TF, dar n-a găsit pe nimeni acolo şi n-a mai putut să aştepte. Venea trenul, iar el avea de rezolvat ceva la Roman.

Versiunea asta n-a ţinut nici în faţa magistraţilor păşcăneni, nici la Curtea de Apel Iaşi, sentinţa iniţială fiind confirmată alaltăieri. Este definitivă. Spaima peroanelor nu scapă de puşcărie. Claudiu CONSTANTIN