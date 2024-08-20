Spărgătorul se juca pe tabletă, în cancelarie, şi mânca dulciurile furate

Lui Florinel N. din Verşeni, comuna Mirosloveşti îi place mai mult la puşcărie, decât în libertate. Cel puţin, asta denotă faptele sale antisociale, pe care le comite fără nicio măsură de precauţie. De aceea, a ajuns ca, la 20 de ani, să aibă o colecţie redutabilă de condamnări. Mai multe infracţiuni de furt calificat, o conducere fără permis şi un furt în scop de folosinţă.

Până la vârsta majoratului, s-a ales doar cu măsuri educative neprivative de libertate, dar, în vara lui 2022, s-a potcovit cu o pedeapsă rezultantă de trei ani şi cinci luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie.

Liberat condiţionat în luna februarie a acestui an, Florinel nu a rezistat decât patru zile fără să calce legea. După o seară întreagă petrecută la o cârciumă din sat, tânărul a luat-o agală spre casă. La ora 1.00, a ajuns în faţa şcolii din localitate, a văzut că unul din geamurile termopan a fost uitat deschis şi i-a venit instant ideea unui nou furt. A sărit gardul, a intrat pe geam, a ajuns într-o sală de clasă, unde a găsit, într-un dulap, o tabletă.

A înşfăcat-o, s-a aşezat într-o bancă, s-a conectat la internet, alternând jocurile online cu navigarea pe reţelele de socializare. Fără a-i păsa de camera de supraveghere, care filma totul. Înspre zori, i s-a făcut foame, a cotrobăit iarăşi prin dulapuri, a găsit mai multe dulciuri şi s-a pus pe înfulecat. Continuând să se delecteze cu tableta.

Abia spre prânz, când a rămas fără ţigări, a catadicsit să părăsească incinta şcolii. S-a dus până la un magazin apropiat, s-a aprovizionat şi a revenit, cu gând să mai şparlească diverse lucruri utile. Ghinion. A dat nas în nas cu poliţiştii care efectuau deja cercetarea la locul faptei. Aceştia au găsit tableta asupra lui, i-au deschis dosar penal şi l-au reţinut pentru 24 ore.

Surpinzător, judecătorul de drepturi şi libertăţi a decis că tânărul poate fi anchetat în stare de libertate. Neinspirată soluţie. Pentru că, după doar zece zile, Florinel a dat o nouă spargere. De data asta, la locuinţa unei consătene. A plecat de-acolo cu un portofel în care se aflau 30.000 lei, un telefon mobil şi o bicicletă.

Toate astea i-au mai adus o condamnare, sentinţa pronunţată vineri, 16 august, fiind de trei ani închisoare. La care se adaugă restul rămas neexecutat de la precedenta, cea din 2022. Claudiu CONSTANTIN