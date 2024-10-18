Spargere la cazanul de rachiu, fugă de la locul faptei şi refuz de a sufla în etilotest

Florin S. s-a trezit inculpat pentru săvârşirea, la beţie, a trei infracţiuni în nici jumătate de oră. „violare de domiciliu ”, „distrugere” şi „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. Din frustrare şi prea multă poftă de rachiu. Tânărul locuieşte într-un sat din apropierea Hârlăului, dar nu stă prea mult pe-acasă, are un serviciu care presupune dese şi numeroase deplasări prin ţară.

Tocmai lipsa timpului l-a împiedicat să culeagă, la vremea lor, fructele din grădină şi să umple butoaiele cu borhot, materia primă necesară fabricării rachiului pentru sărbătorile de iarnă. În schimb, amicul său, Vasile P., mult mai sedentar şi bun gospodar, a strâns din timp prunele, merele şi perele, le-a lăsat câteva luni la fermentat şi, la sfârşitul lui octombrie 2019, a început producţia la cazanul lui cel nou. Nu l-a invitat pe Florin nici măcar ca să guste un pahar. A mers închis.

Cu toate astea, Florin a aflat, s-a simţit frustrat şi a decis să-i dea o lecţie. A aşteptat să treacă de miezul nopţii, s-a urcat în Opelul său şi s-a dus acasă la Vasile. N-a telefonat în prealabil şi nici n-a bătut la poartă. A scos-o din ţâţâni, s-a dus în curte, direct la cazan, şi-a turnat câteva pahare pe care le-a băut cu lăcomie. S-a îmbătat instant, deodată nu i-a mai plăcut rachiul şi a început recitalul. Mai întâi, s-a ocupat de cazan, pe care l-a izbit de pereţi, făcându-l inutilizabil.

Zgomotul l-a trezit pe Vasile, care a ieşit din casă somnoros, nepricepând prea bine ce se întâmplă. Florin şi-a continuat răzbunarea, apucându-se de sfărmat poarta. A pus-o în plan oblic şi a început să sară cu picioarele pe ea. Abia în acel moment, Vasile şi-a dat seama că, dacă nu sună la 112, invadatorul beat îi poate demola casa. A chemat poliţia.

Florin n-a mai aşteptat sosirea agenţilor, s-a urcat la volan şi a părăsit gospodăria devastată. Era sigur că va scăpa cu fuga, dar s-a înşelat. Poliţiştii l-au interceptat pe drum, l-au tras pe dreapta, l-au simţit aghezmuit şi au încercat să-l determine să sufle în etilotest. Nicio şansă. A refuzat cu desăvârşire.

Deznodământul aventurii nocturne, cel aşteptat: s-a ales cu dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor menţionate, rechizitoriul a trecut în această săptămână de camera preliminară, unde s-a decis începerea procesului. Urmează a se stabili primul termen de judecată. Claudiu CONSTANTIN