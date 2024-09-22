Specialiștii în industria alimentară și a suplimentelor alimentare se întâlnesc la Iași

Procesatorii, furnizorii, asociațiile, autoritățile de control, reprezentanți ai retai-ului, mediului academic și cercetători se întâlnesc la Iaşi. Cu toţii vor participa la expo-conferinţa RO.aliment SHOW 2024, eveniment de referință pentru industria alimentară și a suplimentelor alimentare din România. Evenimentul este organizat în cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV), în perioada 23-25 septembrie.

Ajunsă la a opta ediţie, expo-conferința RO.aliment SHOW se adresează producătorilor; furnizorilor de ingrediente, tehnologii, echipamente, servicii; departamentelor de producție, calitate, achiziții, cercetare, dezvoltare și marketing; organizaților de cercetare-dezvoltare de profil; autorităților din domeniu; universităților de profil și asociațiilor profesionale, invitați să ofere perspective asupra contextului actual al industriei și să disemineze cele mai bune practici.

În cele trei zile de conferință sunt prezentate sectoarele din lanțul „de la fermă la furculiță”: carne, lapte, plant based, panificație și produse alternative.

Temele sunt dezbătute în cadrul celor patru workshopuri, sesiunilor de discuţiilor şi expoziţiei de „Bun Gust”, discuțiilor despre retail – în cadrul căruia participanții pot obține răspunsuri despre procedurile de intrare la raft și vizitelor de cunoaștere a fabricilor din zona Moldovei. Ediția aceasta, participanții au oportunitatea să viziteze în exclusivitate fabrica Grupo Bimbo.

Autoritățile reprezentate de ANPC, ANSVSA, DSV, asociațiile de profil – APRIL, ARC, ROMPAN vor fi şi ele prezente la USV Iași pentru a oferi clarificări cu privire la reglementările în vigoare, a discuta despre cele mai recente provocări și tendințe din domeniu. „Pentru noi este esențial să facilităm accesul producătorilor la informații dificil de obținut din alte surse și să creem un cadru de dialog deschis, în care reprezentanții industriei să poată dezbate provocările pe care le au, financiar, operațional sau administrativ. De-a lungul celor șapte ediții anterioare, evenimentul a generat colaborări de succes, a stimulat apariția unor idei și linii de business noi și chiar a deschis discuții pe teme de interes pentru autoritățile de control”, a declarat Claudia Ana Bocean, CEO ROaliment.

Un subiect de mare interes și tot mai solicitat în spațiul public este cânepa. În acest sens, RO.aliment SHOW a inclus în programul acestei ediții o amplă prezentare numită „Cânepa – Versatilitatea și potențialul său în industria alimentară modernă”, prezentare care va oferi audienței detalii tehnice despre modul în care este abordată această plantă. „Parteneriatul cu Universitatea de Ştiinţele Vieții Ion Ionescu de la Brad Iaşi în cadrul căreia se va desfășura RO.aliment SHOW 2024 - o colaborare menită să consolideze relațiile dintre mediul academic și industria alimentară, va facilita întâlnirea dintre reprezentanții industriei alimentare și viitorii specialiști, creând oportunități concrete pentru recrutare, transfer de cunoștințe și dezvoltare profesională. Studenții vor beneficia de acces direct la perspectivele și cerințele actuale din industrie, în timp ce companiile vor putea identifica și atrage talente promițătoare, contribuind astfel la inovarea și creșterea sectorului alimentar”, spune Claudia Ana Bocean. Laura RADU