Spitalul de Boli Infecțioase avertizează asupra unei crize de sănătate publică

* în primele șapte luni ale anului s-au raportat 29 de focare de rabie, cu 119 contacți și peste 1.016 persoane care au necesitat vaccinare * în stadii avansate, bolnavii devin extrem de agitați, pot manifesta tendința de a mușca și dezvoltă tulburări neurologice severe * fără vaccin, boala este fatală în aproape 100% din cazuri

Iașul, capitala Moldovei, se confruntă cu o problemă medicală care trece adesea neobservată în spațiul public, dar care capătă proporții alarmante: creșterea constantă a numărului de persoane care necesită tratament antirabic. Specialiștii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” atrag atenția că rabia – o boală aproape întotdeauna letală – continuă să facă victime indirecte prin expunerea populației.

Dacă în urmă cu doar cinci ani, cazurile păreau izolate, astăzi cifrele arată o evoluție îngrijorătoare: în 2020, au fost vaccinate 804 persoane, fiind confirmate doar 2 focare, fără contacți direcți, în 2021, s-au vaccinat 983 de persoane, în contextul a 3 focare și 16 contacți, în 2022, situația s-a agravat – 1.163 de persoane vaccinate, 17 focare și 42 de contacți,

în 2023, s-au înregistrat 1.067 de pacienți și 14 focare, în 1024, numărul celor imunizați a ajuns la 1.319 persoane, cu 5 focare și 18 contacți. În 2025, doar până la finalul verii, s-au raportat deja 29 de focare, cu 119 contacți și peste 1.016 persoane care au necesitat vaccinare.

„În ultimele două luni am utilizat 2.000 de doze de vaccin. Aproape un sfert din bugetul pentru medicamente – 22% – a fost redirecționat către prevenția antirabică. Este un impact financiar uriaș pentru un spital public”, a declarat dr. Florin Roșu, managerul unității.

Medicii subliniază că rabia nu este doar o problemă medicală, ci și una socială, ce reflectă deficiențele din gestionarea câinilor fără stăpân, lipsa vaccinării animalelor domestice și scăderea vigilenței în mediul rural.

Apel la vaccinarea preventivă a profesioniștilor expuși

Pentru a reduce riscurile, spitalul a introdus vaccinarea voluntară contra cost, recomandată în special pentru medici veterinari, angajați ai serviciilor de salubritate, lucrători silvici, personal din grădini zoologice.

Persoanele expuse direct rabiei beneficiază în continuare de vaccin gratuit, iar programările se fac la 0232.267.719, interior 122.

O boală care ucide aproape sigur

Rabia afectează sistemul nervos central – creierul și măduva spinării. Primele semne includ febră, hipersalivație, fotofobie, urmate de simptome specifice: hidrofobie (frica de apă), aerofobie (frica de aer), spasme musculare la nivelul feței și gâtului. În stadii avansate, bolnavii devin extrem de agitați, pot manifesta tendința de a mușca și dezvoltă tulburări neurologice severe. Fără vaccin, boala este fatală în aproape 100% din cazuri.

Specialiștii atrag atenția că prevenția nu poate fi susținută doar de sistemul medical. Este nevoie de campanii susținute de vaccinare a animalelor domestice, de programe eficiente de gestionare a câinilor fără stăpân și de informarea populației. În multe cazuri, oamenii ajung târziu la spital sau ignoră mușcăturile aparent banale, riscând să dezvolte o boală letală. Nicoleta ZANCU