Spitalul de Infecțioase primește 13 milioane de euro pentru a lupta cu nosocomialele

Iașul medical se remarcă din nou pe harta marilor investiții europene, iar ceea ce se întâmplă acum la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași este descris deja de specialiști drept un moment de cotitură pentru întregul sistem sanitar din estul României. Nu este doar un proiect, nu este doar o finanțare — este, spun medicii, începutul unei revoluții tăcute împotriva uneia dintre cele mai temute amenințări din spitale: infecțiile nosocomiale.

Proiectul european atras, în valoare de 13 milioane de euro, finanțat prin mecanismele Planului Național de Redresare și Reziliență susținut de Uniunea Europeană, promite o transformare profundă a modului în care spitalele luptă cu bacteriile invizibile care au provocat, ani la rând, controverse, teamă și statistici alarmante.

O investiție care schimbă regulile jocului

Programul IS-Control nu înseamnă doar aparatură nouă sau renovări cosmetice. Vorbim despre protocoale medicale standardizate la nivel european, despre circuite complet regândite, despre monitorizare digitală și instruire continuă a personalului — un mecanism complex menit să reducă drastic riscul infecțiilor asociate actului medical.

Practic, fiecare etapă a tratamentului, de la internare până la externare, va fi analizată, recalibrată și supravegheată după modele validate științific. În culisele proiectului se vorbește deja despre laboratoare modernizate, sisteme de sterilizare de ultimă generație și traininguri permanente care vor schimba reflexele profesionale ale medicilor și asistenților.

Dimensiunea finanțării ridică acest proiect pe primul loc în regiunea Moldovei și îl plasează direct în topul național al investițiilor sanitare realizate prin PNRR. Pentru un spital specializat în boli infecțioase — aflat permanent în prima linie în pandemii, epidemii și crize sanitare — această finanțare este echivalentă cu o relansare strategică.

Managerul unității, dr. Florin Roșu, a transmis că investițiile urmăresc consolidarea pe termen lung a actului medical și crearea unei infrastructuri capabile să răspundă rapid oricărei amenințări epidemiologice. Mesajul este clar: prevenția devine arma principală.

Într-un context în care spitalele din România sunt frecvent criticate pentru problemele legate de infecțiile intraspitalicești, proiectul de la Iași apare ca un model pilot care ar putea fi replicat la nivel național. Specialiștii spun că succesul implementării ar putea transforma orașul într-un centru de referință pentru controlul epidemiologic din întreaga regiune est-europeană. Carmen DEACONU