Spitalul de Neurochirurgie cumpără roboți pentru sala de operație

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași - un spital care ține în spate, practic, întreaga regiune a Moldovei, pregătește o investiție de peste 61 de milioane de lei, pentru care are nevoie de o cofinanțare de 10 la sută din partea Consiliului Județean.

O sumă uriașă, dar care devine mică dacă o comparăm cu miza reală: viața a milioane de oameni. Iar presiunea este deja la limită. Numărul intervențiilor a crescut accelerat, de la 2.763 în 2024 la 3.000 în 2025, cazurile devin tot mai complexe, iar infrastructura actuală începe să scârțâie sub greutate.

Și totuși, realitatea este dură: doar o singură sală de operație din cinci este dotată la standardele tehnologiei moderne. Restul funcționează cu echipamente uzate, depășite moral, într-un sistem în care performanța depinde prea mult de eroismul medicilor și prea puțin de tehnologie.

Acesta este punctul în care intervine proiectul pentru 2026 - o adevărată revoluție tehnologică. Nu vorbim doar despre aparate, ci despre un ecosistem complet integrat, în care chirurgia devine ghidată digital, în timp real. Roboți care aliniază traiectorii cu precizie milimetrică. Sisteme de imagistică 3D care „văd” în interiorul corpului în timpul operației. Microscoape robotice care diferențiază țesutul sănătos de cel tumoral. RMN mobil care ajunge direct la pacientul critic, fără a-l mai expune riscurilor transportului.

Este medicina viitorului - dar care, în multe locuri din Europa, este deja prezentul.

La Iași, însă, acest viitor atârnă de o decizie. Pentru că fără această investiție, diferența dintre ce ar putea fi și ce este deja devine dramatică.

Un exemplu cutremurător vine din zona imagisticii: peste 100 de pacienți pe zi sunt investigați pe un singur computer tomograf. În acest ritm, un pacient cu AVC - pentru care fiecare minut pierdut înseamnă celule cerebrale distruse - poate ajunge să aștepte, iar asta reprezintă o condamnare tăcută.

În același timp, lipsa unor sisteme integrate de ghidaj face ca unele intervenții să depindă aproape exclusiv de experiența chirurgului. O realitate care, în epoca medicinei digitale, devine nu doar depășită, ci periculoasă.

Pe de altă parte, oportunitatea financiară este una rară. 90% din bani vin de la stat, iar Consiliul Județean Iași trebuie să asigure doar 10%, mai precis 6.141 mii lei. Este acel tip de fereastră care, dacă se închide, lasă în urmă ani întregi de stagnare. Carmen DEACONU