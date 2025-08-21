Spitalul de Psihiatrie Pădureni, încadrat în Categoria a II-a de acreditare

Sistemul sanitar românesc rămâne departe de standardele europene. O confirmă cel mai recent raport al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), instituția responsabilă cu evaluarea și acreditarea spitalelor din țară. În luna august, 10 unități medicale – publice și private – au fost verificate, iar rezultatele sunt departe de a fi încurajatoare: niciun spital nu a obținut Categoria I – acreditat, cel mai înalt nivel de calitate.

Faptul că nici măcar spitale universitare mari, inclusiv din centre medicale de referință precum Iașul, Clujul sau Bucureștiul, nu au reușit să atingă acest prag ridică semne de întrebare legate de investiții, management și prioritățile sistemului sanitar.

Pentru Iași, vestea importantă este că Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri a fost încadrat în Categoria a II-a – acreditat cu recomandări. Clasificarea confirmă faptul că unitatea sanitară îndeplinește majoritatea criteriilor de calitate și siguranță impuse de ANMCS, dar există încă aspecte care necesită îmbunătățiri.

Astfel, spitalul – una dintre cele mai complexe instituții medicale din județ, care asigură tratamentul pacienților cu afecțiuni psihice grave și care gestionează cazuri deosebite prin regimul de siguranță – se află în jumătatea „superioară” a clasamentului național.

Prezența Spitalului de Psihiatrie Pădureni-Grajduri în Categoria a II-a poate fi privită ca un semnal pozitiv, dar și ca un avertisment: există încă multe aspecte de îmbunătățit. Mai ales într-un context în care pacienții din regiunea Moldovei depind, în mare măsură, de infrastructura sanitară a Iașului – fie că vorbim despre psihiatrie, neurochirurgie, oncologie sau urgențe medicale.

Realitatea este că sănătatea ieșenilor rămâne prinsă între eforturile de modernizare și limitele unui sistem care nu reușește să atingă standardele europene.

Pe lângă unitatea de la Iași, în aceeași categorie a II-a au mai fost incluse: Diaverum România (București), cu cel mai mare punctaj dintre toate unitățile evaluate, 99,17%; Fresenius Nephrocare România (București);

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare; Medetil (jud. Bihor).

Patru spitale publice – Hațeg, C.F. Brașov, Mangalia și Luduş – au fost încadrate în Categoria a III-a – acreditat cu rezerve, ceea ce indică deficiențe importante. O unitate privată, Nefromed Concept (București), a primit doar decizie de prelungire a procesului de acreditare (Categoria a V-a).

Situația rămâne critică la nivel național: România nu are niciun spital încadrat la Categoria I, cea care presupune respectarea integrală a standardelor europene de calitate. În total, ANMCS utilizează șase niveluri de acreditare: Categoria I – acreditat; Categoria II – acreditat cu recomandări; Categoria III – acreditat cu rezerve; Categoria IV – acreditat cu încredere redusă; Categoria V – decizie de prelungire a procesului de acreditare; Categoria VI – neacreditat.

Reamintim că, din 17 octombrie 2019, toate spitalele din România sunt obligate să afișeze la intrare și pe site-urile oficiale categoria lor de acreditare. În cazul în care nu au fost evaluate încă, trebuie să menționeze că se află „în curs de acreditare”. Nicoleta ZANCU