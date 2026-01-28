Spitalul de Recuperare și-a luat aparatură de ultimă generație

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi se dotează cu un aparat de imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM) de ultimă generaţie, în urma unei investiţii de aproximativ 2 milioane de euro. Cu ajutorul aparaturii va fi îmbunătăţit diagnosticul şi monitorizarea pacienţilor din întreaga regiune a Moldovei.

Spitalul de Recuperare din Iaşi este un centru de referinţă în domeniul recuperării medicale, având o capacitate de 530 de paturi pentru spitalizare continuă şi deservind o populaţie de peste 4 milioane de locuitori. Noul echipament IRM răspunde necesităţilor medicale complexe ale spitalului şi contribuie semnificativ la creşterea calităţii actului medical, prin facilitarea diagnosticului precoce şi diferenţial al unui spectru larg de afecţiuni. „Este o investiţie mult aşteptată de câţiva ani buni, pentru că este o aparatură importantă pentru spital. Este o continuare a programului de investiţii realizat în parteneriat cu Primăria. După modernizarea din 2024 a laboratorului de radiologie, astăzi inaugurăm extinderea lui şi dotarea spitalului cu un RMN nou, de 1,5 Tesla, care, sperăm noi, va facilita accesul la diagnostic pentru o perioadă mult mai scurtă de timp a pacienţilor, cu rezultate mult mai bune”, a declarat Carmen Cumpăt, managerul Spitalului de Recuperare.

Investigaţiile prin rezonanţă magnetică aduc beneficii majore secţiilor clinice de Reumatologie şi Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală (BFTR), unde permit evaluarea detaliată a structurilor de părţi moi - cartilaje, tendoane, musculatură şi discuri intervertebrale - care nu pot fi analizate corespunzător prin tomografie computerizată. Aceste informaţii sunt esenţiale pentru diagnosticarea corectă şi timpurie a afecţiunilor reumatismale.

De asemenea, Secţia Clinică de Recuperare Medicală Neurologie beneficiază direct de această tehnologie, în special pentru diagnosticul şi monitorizarea bolilor neurologice demielinizante, dar şi pentru evaluarea stadiilor subacute şi cronice ale patologiilor neurologice, cu accent pe recuperare şi reabilitare medicală.

În cadrul Secţiei Clinice de Ortopedie şi Traumatologie, investigaţiile IRM au un rol esenţial în planificarea intervenţiilor chirurgicale pentru afecţiunile aparatului osteoarticular, având o adresabilitate ridicată în activitatea curentă. Totodată, pentru Secţia Clinică ORL, examinarea IRM este indispensabilă în patologia tumorală laringo-faringiană, sinusală şi otică, precum şi în evaluarea şi monitorizarea pacienţilor cu implant cohlear.

Pentru instalarea aparatului a fost necesară realizarea unei platforme din beton, care permite racordarea la toate utilităţile necesare funcţionării echipamentului. „Investiţia face parte din procesul de modernizare a laboratorului de radiologie şi imagistică medicală, demarat în anul 2024, şi are ca obiective facilitarea accesului pacienţilor la servicii medicale de înaltă performanţă, reducerea timpilor de aşteptare şi asigurarea monitorizării adecvate pentru aproximativ 800 de pacienţi incluşi în Programul Naţional de Scleroză Multiplă, care necesită evaluări IRM bianuale”, a spus Carmen Cumpăt.

Realizarea acestui proiect a fost posibilă şi datorită atragerii, în ultimii ani, a specialiştilor în imagistică medicală în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, contribuind la diversificarea serviciilor oferite şi la abordarea complexă şi multidisciplinară a cazurilor medicale. „E o investiţie mai mult decât necesară. Şi ne bucură că se va utiliza mai eficient timpul pentru tratamentul pacienţilor, mai ales a celor cu scleroză multiplă. Suntem foarte atenţi să ajutăm să oferim servicii medicale din ce în ce mai performante şi la nivel tehnologic, să pregătim specialişti şi să facem cât mai mult pentru pacienţi”, a declarat primarul Mihai Chirica. Laura RADU