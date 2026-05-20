Spitalul Regional n-are structură, dar cumpără echipamente medicale!

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) a anunțat că pregăteşte lansarea procedurilor de achiziţie publică pentru furnizarea echipamentelor medicale necesare viitorului spital regional din Iaşi, dar şi unităţilor similare din Cluj şi Craiova.

În perioada următoare, ANDIS - instituţia care coordonează marile proiecte de infrastructură medicală din România, va organiza o etapă de consultare şi dialog tehnic cu operatorii economici interesaţi, pentru pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi stabilirea specificaţiilor tehnice adaptate tehnologiilor medicale actuale.

Pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi sunt vizate echipamente medicale de ultimă generaţie, printre care aparate de anestezie şi ventilaţie neonatală şi pentru adulţi, sisteme avansate de imagistică medicală - CT mobil, C-arm, O-arm, radiologie mobilă şi sisteme X-ray multifuncţionale -, dar şi ecografe performante, echipamente de endoscopie, laparoscopie şi artroscopie.

Lista include şi echipamente ECMO, sisteme cord-pulmonar şi de hemodializă, soluţii de robotică şi neuronavigaţie chirurgicală, precum şi dotări moderne pentru blocurile operatorii: mese de operaţie multispecialitate şi pediatrice, microscoape pentru microchirurgie, electrocautere, aspiratoare chirurgicale şi sisteme de evacuare a fumului chirurgical.

Reprezentanţii ANDIS anunţă că operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să urmărească pagina oficială a instituţiei pentru informaţii privind calendarul şi etapele viitoare ale procedurilor de achiziţie. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Sănătate 2021-2027.

Proiectul Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi este considerat una dintre cele mai importante investiţii medicale din regiunea Moldovei, urmând să deservească pacienţi din întreaga zonă de nord-est a ţării.

Viitorul Spital Regional de Urgenţă este construit pe strada Moara de Vânt nr 225, la o distanţă de 9 kilometri de centrul oraşului.

Construcţia are 7 niveluri, din care două subterane, cinci supraterane, două etaje sunt comune. Partea extinsă a clădirii se întinde pe trei etaje - subsol, parter şi primul etaj - iar o parte din clădire se extinde pe trei etaje suplimentare - etajele doi, trei şi patru. În zona de jos este şi partea de ambulatorii, partea de imagistică. Sus este zona de săli de operaţii. Sunt 18 săli de operaţii. Sunt trei turnuri, de la etajul doi la etajul cinci, în care se vor afla unităţile de spitalizare. Pe acoperişul clădirii va fi construit un helioport.

Spitalul va avea 850 de locuri pentru internare continuă. Laura RADU, Carmen DEACONU