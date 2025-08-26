Stiri
Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean
Poli Iași vrea în grupele Cupei României
Gândurile antrenorului Politehnicii mâine, meci în Copou
Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic
Ce au descoperit inspectorii ITP din Spania, după ce au verificat Dacia Duster VIDEO VIRAL
Păstrează-ți noul iPhone 16 impecabil cu husa de protecție potrivită
Norme și bune practici pentru menținerea unui climat interior controlat
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Sprijin financiar majorat pentru comunitățile locale

CJ

26-08-2025 17:54

Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat, astăzi, în ședință ordinară, Programul Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială pentru perioada 2025-2030, al cărui buget va fi de 10 milioane de lei, pe fiecare apel de proiecte.

Spre deosebire de edițiile anterioare, PJDES va avea patru componente, vizând  construirea/modernizarea/reabilitarea pieţelor/târgurilor (oboarelor), construirea/modernizarea/reabilitarea terenurilor de sport pentru copii şi tineret, construirea/modernizarea/reabilitarea parcurilor de joacă/de recreere pentru copii, achiziţionarea de microbuze cu motor clasic pentru transport școlar.

Consiliul Județean Iași va oferi finanțare de maximum 90 la sută din valoarea proiectelor, respectiv 500 de mii de lei pentru reabilitarea piețelor, târgurilor și oboarelor, 350 de mii de lei pentru terenuri de sport, 200 de mii de lei pentru parcuri de joacă și 300 de mii de lei pentru fiecare contract de achiziție a microbuzelor pentru elevi. Primăriile care vor implementa proiecte prin PJDES vor contribui cu 10 la sută din suma necesară.

Se face... lumină la Iași Industrial Park!

Consilierii județeni au mai aprobat proiectul pentru alimentarea cu energie electrică a Iaşi Industrial Park şi alocarea unui credit de angajament în valoare de 5,4 milioane de lei pentru încheierea contractului de racordare.

Un alt obiectiv important de pe ordinea de zi a fost Padocul Metropolitan, gândit ca un Centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele  în nevoie, de la animale de companie abandonate, până la animale sălbatice rănite. Plenul a aprobat o finanțare de  248 de mii lei necesară întocmirii Proiectului tehnic pentru viitorul padoc, care va fi realizat de Consiliul Județean în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași. „Mă bucur că am aprobat o nouă ediție a Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială. Dacă până acum am finanțat modernizarea piețelor și a terenurilor de sport, de anul acesta venim cu două componente noi: modernizarea parcurilor de joacă pentru copii și achiziția de microbuze pentru transportul școlar. Am văzut deja, în anii trecuți, cât de mult contează aceste proiecte pentru comunități și de aceea am decis să le continuăm și să le extindem. Am făcut pași importanți și pentru Parcul Industrial de la Lețcani, pentru Padocul Metropolitan și pentru continuarea lucrărilor la Filarmonica Iași, toate gândite să aducă dezvoltare economică, grijă pentru comunitate și respect pentru patrimoniul nostru comun”, a declarat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Sprijin de la premier

Președintele CJ, Costel Alexe, a mai anunțat, în ședința de plen, care sunt obiectivele majore ale județului pentru care a solicitat susținerea Guvernului, în cadrul întâlnirii avute la finalul săptămânii trecute cu premierul în Ilie Bolojan. Pentru noi, rămâne o prioritate să avem susținere pentru proiectele majore, mă refer aici la autostrăzile A7 și A8 și la centurile de ocolire de la Podu Iloaiei și Uricani – Cicoarei, investiții necesare pentru fluidizarea traficului și dezvoltarea urbană. Totodată, am vorbit aplicat și pe proiectele noastre medicale: IRMC și Spitalul Integrat de Boli Respiratorii, dar și despre modernizarea infrastructurii spitalicești din Iași, inclusiv situația heliportului de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, a precizat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Daniel BACIU

 

Atenție la depresia sezonieră! Psihologii trag un semnal de alarmă

Atenție la depresia sezonieră! Psihologii trag un semnal de alarmă

„Stranierii” trimit tot mai puțini bani în țară

„Stranierii” trimit tot mai puțini bani în țară

Incendiu masiv la Dragonul Roșu din București. Un depozit s-a prăbușit

Incendiu masiv la Dragonul Roșu din București. Un depozit s-a prăbușit

Cum arată una dintre cele mai mici locuințe funcționale din lume:

Cum arată una dintre cele mai mici locuințe funcționale din lume: "Întotdeauna am fost fascinat de traiul minimalist." Cât a costat casa "cât un dulap" VIDEO

A fost semnat ordinul! Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță ale profesorilor

A fost semnat ordinul! Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță ale profesorilor

Salariile „obscene” de la ANRE, ASF și ANCOM, făcute publice de un deputat USR, după „o scrisoare tragică din partea sindicatelor

Salariile „obscene” de la ANRE, ASF și ANCOM, făcute publice de un deputat USR, după „o scrisoare tragică din partea sindicatelor

De ce analizează CEISD tranzacția G4 Media și cum îi afectează noile reguli pe români?

De ce analizează CEISD tranzacția G4 Media și cum îi afectează noile reguli pe români?

Danielle Collins – Jaqueline Cristian 2-6, 0-6

Danielle Collins – Jaqueline Cristian 2-6, 0-6

Kievul recunoaşte pentru prima oară că trupe ruse au pătruns în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, care nu se află între cele cinci regiuni a căror anexare a fost revendicată de Kremlin

Kievul recunoaşte pentru prima oară că trupe ruse au pătruns în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, care nu se află între cele cinci regiuni a căror anexare a fost revendicată de Kremlin

Cupa României: UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, şi s-a calificat în faza grupelor

Cupa României: UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, şi s-a calificat în faza grupelor

Bolojan a luat decizia finală. Cum vor fi finanțate proiectele de transport și dezvoltare locală. Unde se duc banii din PNRR

Bolojan a luat decizia finală. Cum vor fi finanțate proiectele de transport și dezvoltare locală. Unde se duc banii din PNRR

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean

Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean

Poli Iași vrea în grupele Cupei României

Poli Iași vrea în grupele Cupei României

Romsilva are un nou director general

Romsilva are un nou director general

Toboșariada dă „sunetul mai tare” în grădina Palas. Săptămâna muzicală continuă cu un concert coral oferit de Filarmonica Moldova Iași

Toboșariada dă „sunetul mai tare” în grădina Palas. Săptămâna muzicală continuă cu un concert coral oferit de Filarmonica Moldova Iași

Gândurile antrenorului Politehnicii mâine, meci în Copou

Gândurile antrenorului Politehnicii mâine, meci în Copou

Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic

Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic

La 102 ani, un japonez sfidează limitele și urcă pe Muntele Fuji: „Nu e nimic special”

La 102 ani, un japonez sfidează limitele și urcă pe Muntele Fuji: „Nu e nimic special”

Lingouri de aur pentru Varga, înfrângeri grele pentru CFR Cluj: 'Sunt 17 cutii, pregătim actele de transport'

Lingouri de aur pentru Varga, înfrângeri grele pentru CFR Cluj: 'Sunt 17 cutii, pregătim actele de transport'

Un test de sânge creat cu ajutorul AI ar putea depista cancerul ovarian din faze incipiente și salva mii de vieți

Un test de sânge creat cu ajutorul AI ar putea depista cancerul ovarian din faze incipiente și salva mii de vieți

Sprijin financiar majorat pentru comunitățile locale

Sprijin financiar majorat pentru comunitățile locale

Argintul a depășit performanțele aurului și devine marea atracție a investitorilor

Argintul a depășit performanțele aurului și devine marea atracție a investitorilor

Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații

Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații

Incendiu într-o comună din Botoșani: 30 de tone de furaje au ars

Incendiu într-o comună din Botoșani: 30 de tone de furaje au ars

Avertismentul care ar trebui să-l sperie pe Putin: 'De fiecare dată când răbdarea preşedintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri'

Avertismentul care ar trebui să-l sperie pe Putin: 'De fiecare dată când răbdarea preşedintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri'

Trump pune punct: 'Nu mai dăm bani Ucrainei!' / 'Ucraina a fost întotdeauna o bucată gustoasă pentru Putin'

Trump pune punct: 'Nu mai dăm bani Ucrainei!' / 'Ucraina a fost întotdeauna o bucată gustoasă pentru Putin'

Un tânăr din Neamț a furat zeci de mii de lire dintr-o casă. A fost arestat la Bacău

Un tânăr din Neamț a furat zeci de mii de lire dintr-o casă. A fost arestat la Bacău

Zeci de mii de bancnote contrafăcute, descoperite în Vrancea, în cadrul unor controale desfăşurate la unităţi comerciale

Zeci de mii de bancnote contrafăcute, descoperite în Vrancea, în cadrul unor controale desfăşurate la unităţi comerciale

Ce au descoperit inspectorii ITP din Spania, după ce au verificat Dacia Duster VIDEO VIRAL

Ce au descoperit inspectorii ITP din Spania, după ce au verificat Dacia Duster VIDEO VIRAL

Karol Nawrocki închide robinetul pentru ucraineni: Fără privilegii pentru oaspeții temporari din casa noastră. Polonia este pentru polonezi!

Karol Nawrocki închide robinetul pentru ucraineni: Fără privilegii pentru oaspeții temporari din casa noastră. Polonia este pentru polonezi!

“Bombardamente, șantaj, amenințări”: Zelenski și Orban își dau cu Conducta în cap

“Bombardamente, șantaj, amenințări”: Zelenski și Orban își dau cu Conducta în cap

Păstrează-ți noul iPhone 16 impecabil cu husa de protecție potrivită

Păstrează-ți noul iPhone 16 impecabil cu husa de protecție potrivită

Postul ca business. La Iași, veganismul s-a transformat din dietă, în oportunitate de piață

Postul ca business. La Iași, veganismul s-a transformat din dietă, în oportunitate de piață

Schimbare majoră pentru bugetari

Schimbare majoră pentru bugetari

Anunțul de ultimă oră al lui Nazare pentru cei care au firme

Anunțul de ultimă oră al lui Nazare pentru cei care au firme

Laude pentru Cristi Chivu, după ce a scris deja istorie la Inter

Laude pentru Cristi Chivu, după ce a scris deja istorie la Inter

Acuzații grave. ”Guvernul pregătește vânzarea țării”

Acuzații grave. ”Guvernul pregătește vânzarea țării”

Cornel Nistorescu:Uriașa problemă a României

Cornel Nistorescu:Uriașa problemă a României

Norme și bune practici pentru menținerea unui climat interior controlat

Norme și bune practici pentru menținerea unui climat interior controlat

Iașul își dărâmă grădinițele cu risc seismic. Două clădiri vechi vor fi demolate pentru a face loc unor construcții sigure

Iașul își dărâmă grădinițele cu risc seismic. Două clădiri vechi vor fi demolate pentru a face loc unor construcții sigure

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

VIDEO - 25 ani de evenimente memorabile în rețeaua Iulius Mall și proiectele de regenerare urbană Palas Iași și Iulius Town Timișoara

VIDEO - 25 ani de evenimente memorabile în rețeaua Iulius Mall și proiectele de regenerare urbană Palas Iași și Iulius Town Timișoara

DNA Ploiești, desființată. Mugur Isărescu și Patriarhul Daniel făceau obiectul unor anchete penale

DNA Ploiești, desființată. Mugur Isărescu și Patriarhul Daniel făceau obiectul unor anchete penale

Peste două miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă sigură, potrivit ONU

Peste două miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă sigură, potrivit ONU

BANCUL ZILEI– Domnule Bulă de ce ați băut?

BANCUL ZILEI– Domnule Bulă de ce ați băut?

Călugăr prins fără permis la volan filmat în timp ce se ceartă cu Poliția

Călugăr prins fără permis la volan filmat în timp ce se ceartă cu Poliția

Statuia lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii intră în restaurare

Statuia lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii intră în restaurare

Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena

Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena

Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă. Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, Bd. Poitiers nr. 103G, (Observator - Cetățuia), organizează în ziua de 03.09.2025, ora 11.00, licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2025; - vânzare de masă lemnoasă - loturi la drum auto; - prestări servicii exploatare masă lemnoasă. Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce pot fi achiziționate de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 02.09.2025, ora 14.00. Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.
Licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii activelor aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA. FIVE Administration SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/231/1991, avand CUI: RO2808054, organizeaza licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA, astfel: in data de 09.09.2025 pentru urmatoarele active. O SINGURA LICITATIE, de la orele: Ora 11:00: Proprietate imobiliara „Pachet Ferma Docaneasa -Teren +Atelier mecanic”. Pret pornire: 5.000 Lei; Ora 12:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha. Pret pornire: 41.065,2 Lei; Ora 13:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 1 Ha. Pret pornire: 8.866,35 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA pentru Activul -Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha, respectiv la pretul de 500 +TVA pentru celelalte 2 active si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration SPRL din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta / video conferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele si pentru vizionarea activelor pot fi obtinute la nr. 0744950751 sau e-mail: office@agro-complex.ro
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

* „Inel” cu sens unic in jurul Palatului Culturii: circulatie mai fluidă si transport public eficient * Tramvaiele si autobuzele vor circula pe benzi dedicate la bordură, iar strada Piata Palat v ...

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

* Miza uriasă a celor 14 kilometri din Harghita * Întrebările unui iesean pentru Ministerul Transporturilor * Iasul, in umbra autostrăzilor altora * UMB – locomotiva infrastructurii sau monopol p ...

Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean
Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean

Judecătorii din Iaşi se alătură protestelor naţionale faţă de reforma pensiilor de serviciu. Magistraţii isi suspendă activitatea pană la retragerea proiectului pensiilor speciale. Curtea de Apel Ia ...

Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic
Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic

* mediul de afaceri, educatia si societatea civilă, invitate la masa consultărilor Primăria Municipiului Iasi anuntă constituirea Consiliului de Dialog Economic, o structură partenerială cu rol consultat ...

Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații
Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații

* astfel, din totalul celor 860 de candidati prezenti, au promovat 275 de candidati (in crestere cu 2,98%, comparativ cu afisarea rezultatelor initiale) * 185 de candidati apartin promotiei 2025, iar 190 provin ...

Incendiu într-o comună din Botoșani: 30 de tone de furaje au ars
Incendiu într-o comună din Botoșani: 30 de tone de furaje au ars

Un incendiu a cuprins, marţi, un depozit de furaje din localitatea Plopenii Mari, comuna Ungureni, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ((ISU) Botoşani. Potrivit acestora ...

Un tânăr din Neamț a furat zeci de mii de lire dintr-o casă. A fost arestat la Bacău
Un tânăr din Neamț a furat zeci de mii de lire dintr-o casă. A fost arestat la Bacău

Un tanăr in varstă de 20 de ani din localitatea nemţeană Războieni a fost arestat preventiv după ce a furat cateva zeci de mii de lire sterline din locuinţa unui bărbat din municipiul Bacău, a informat ...

Postul ca business. La Iași, veganismul s-a transformat din dietă, în oportunitate de piață
Postul ca business. La Iași, veganismul s-a transformat din dietă, în oportunitate de piață

La Iasi, meniurile vegane au trecut de la statutul de curiozitate la cel de trend puternic. În ultimii ani, au apărut spatii care oferă exclusiv preparate pe bază de plante, iar restaurantele traditi ...

Iașul își dărâmă grădinițele cu risc seismic. Două clădiri vechi vor fi demolate pentru a face loc unor construcții sigure
Iașul își dărâmă grădinițele cu risc seismic. Două clădiri vechi vor fi demolate pentru a face loc unor construcții sigure

  Consilierii locali din Iasi sunt chemati să decidă vineri dacă două grădinite degradate, in care generatii intregi au invătat in conditii precare, vor fi puse la pămant si reconstruite cu bani di ...

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

  7.59 lei/l motorină – 7,35 lei/l benzină - Lukoil (str. Socola) 7.59 – 7,35 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui) 7.59 – 7,35 - Lukoil (str. Sf. Lazăr) 7.59 – 7,35 - Lukoi ...

„Stranierii” trimit tot mai puțini bani în țară

„Stranierii” trimit tot mai puțini bani în țară

Danielle Collins – Jaqueline Cristian 2-6, 0-6

Danielle Collins – Jaqueline Cristian 2-6, 0-6

Atenție la depresia sezonieră! Psihologii trag un semnal de alarmă

Atenție la depresia sezonieră! Psihologii trag un semnal de alarmă

