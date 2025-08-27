Starea minorelor implicate în tragedia de la Târgu Frumos s-a îmbunătățit

Un tragic accident rutier a avut loc în cursul zilei de joi, 14 august 2025, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani, pe DN 28A. Atunci, un autoturism care tracta o rulotă a intrat în balans, în timp ce se deplasa, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un TIR care circula regulamentar. Impactul a fost unul devastator, iar pasagerul care se afla pe ocul din dreapta al autoturismului și-a pierdut viața pe loc.

În mașină se mai afla soția bărbatului decedat și cele două fiice ale lor, care au fost transportate de urgență la spital, în stare gravă. Conform cadrelor medicale, se pare că starea celor două minore s-a îmbunătățit vizibil. Din păcate, veștile nu sunt la fel de bune când vine vorba despre femeia în vârstă de 49 de ani. Cătălina C. se află, în continuare, la Anestezie și Terapie Intensivă, iar medicii au precizat că nu observă îmbunătățiri. „Pacienta în vârstă de 49 de ani este internată tot în ATI – Arși. Tot intubată, fără nicio îmbunătățire. Fetele sunt mai bine. Nu mai sunt în ATI, au fost transferate pe Secția de Chirurgie. Încă nu se pot deplasa”, au transmis medicii ieșeni.

Andrei C., în vârstă de 49 de ani, soțul femeii care se zbate între viață și moarte la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, a murit în accidentul care s-a produs la Târgu Frumos, pe data de 14 august 2025.

„Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că o femeie de 49 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism care tracta o rulotă, pe DN 28A, în afara localității Târgu Frumos, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule, format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 50 de ani. În urma accidentului, un bărbat de 49 de ani a decedat, iar alte trei persoane au fost rănite. Bărbatul de 50 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Cristian ANDREI