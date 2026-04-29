Stars Gala by Revolve Dance ajunge la Opera Naţională Română Iaşi

Pe 4 mai, Opera Naţională Română din Iaşi devine scena unuia dintre cele mai importante evenimente de dans din România: Stars Gala by Revolve Dance, un spectacol care aduce împreună balerini profesionişti de top şi tineri dansatori promiţători din ţară şi din străinătate.

Evenimentul face parte dintr-un concept cultural unic, menit să ofere o platformă de afirmare pentru noile generaţii de artişti, care au astfel şansa de a evolua alături de nume consacrate ale dansului internaţional. Prin această formulă, tinerii participanţi beneficiază de vizibilitate internaţională şi de o experienţă artistică de nivel înalt, într-un cadru profesionist.

Organizatorii subliniază caracterul de susţinere al noii generaţii de dansatori, mulţi dintre foştii participanţi ajungând în timp să evolueze pe scenele internaţionale de prestigiu, devenind ambasadori ai artei coregrafice româneşti.

Totodată, Stars Gala are şi un caracter caritabil, iar contribuţiile publicului susţin dezvoltarea şi parcursul profesional al tinerilor dansatori. „Spectacolul va include momente de balet clasic şi dans contemporan, într-o construcţie artistică ce reuneşte duete celebre şi creaţii coregrafice moderne. Costumele elaborate, scenografia atent construită şi designul de lumini vor contribui la un spectacol de mare impact vizual şi emoţional”, transmit organizatorii.

Mulţi dintre participanţi sunt laureaţi ai ediţiilor anterioare ale Youth America Grand Prix şi vor reprezenta România la finala mondială de la Houston, SUA, oferind astfel acestei gale şi rolul de etapă de pregătire artistică la cel mai înalt nivel.

O atenţie specială este acordată tinerilor artişti din Iaşi, inclusiv foştilor elevi ai Liceului de Arte „Octav Băncilă”, care s-au afirmat deja pe plan internaţional, precum Alexandra Grigore şi Robert Petrea, câştigători ai prestigiosului concurs Youth America Grand Prix. Ei revin pe scena de acasă într-un moment simbolic, în faţa publicului care le-a susţinut formarea artistică. Laura RADU