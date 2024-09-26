Start cazărilor în campusul „Tudor Vladimirescu”

* pentru o cameră de cămin în campusul „Tudor Vladimirescu” prețurile pleacă de la 270 de lei, în camerele de patru persoane, cu baie pe hol, și ajung la 550 de lei de persoană pentru camere de tip garsonieră, cu baie proprie * notele sunt cele care fac departajarea celor 6.500 de studenți din campus

De câteva zile e forfotă mare în campusul Universității Tehnice din Iași. Mii de tineri din toată Moldova vin să își ia în primire camerele de cămin. Viața de student se simte altfel când stai la cămin, spun ei. 6.500 de studenți vor sta în căminele din Tudor, iar prețurile sunt cu mult mai mici decât cele ale unei chirii în Iași.

De luni, rând pe rând, tinerii au venit cu bagajele după ei pentru a primi cheile camerelor în care își vor petrece cea mai mare parte a timpului în anul universitar. Din bagaje nu lipsește mai nimic. Mulți au adus cu ei și electrocasnice, dar de departe emoția traiului în cămin este cea mai importantă. „Agitație mare în tot campusul și în căminele noastre. De pe 23 am început să primi studenții în cămine, estimăm ca până pe 28 septembrie să terminăm cazările. Capacitatea este de 6500 de persoane în campusul Tudor Vladimirescu. Mulți studenți au solicitat cazare si anul acesta, vin cu sporiri de inovare a camerelor, își amenajează camerele cum vor, sunt dornici de a experimenta viața de student. Activitățile din cămine se simt altfel în viața de student, e si o economie mare. E mai ușor să înveți cu grupul din cămin, să te duci la facultate, să te trezești dimineața. Suntem ca o familie mare”, explică Tudor Mihăilă, reprezentant al studenților din UTI Iași.

Pentru boboci emoțiile sunt și mai mari; trecerea de la viață în liceu, la cea departe de casă într-un cămin se simte altfel. Alții, care sunt deja veterani în ale mutatului în cămin, se acomodează mai ușor.

Rareș Osois nu este student în anul doi la Facultatea de Energie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din cadrul Universității Tehnice din Iași. Este și al doilea an în care stă la cămin. Recunoaște că mutarea nu e tocmai plăcută, dar bucuria revederii cu colegii este unică. „Sunt deja în anul doi la facultate, am un an de experiență, nu mi-a plăcut niciodată mutarea, ai multe de cărat și nu e plăcut. Am făcut vreo patru drumuri cu autobuzul, eu nu am mașină, nu e plăcut. Dar e mai ușor față de anul trecut că știu să îmi iau minimul necesar. Anul trecut am stat în alt cămin, acesta de anul ăsta îmi depășește așteptările, sunt între cei norocoși. Campusul îmi place mult. E plăcut să stai la cămin, am și emoții, ne vedem cu colegii din nou. Dureaza câteva zile, nu va dura doar o zi, asta trebuie să știe bobocii”, spune tânărul.

Învață mult ca să prindă camere bune

„Am venit cu multe zile înainte de începutul de an. M-am obișnuit, mutarea e mai simplă de la an la an, eu sunt în anul patru: tot am încercat să reduc numărul de lucuri aduse, să nu fac multe ture. Dar aduc multe, că trebuie să ne simțim ca acasă. E o emoție, te revezi cu colegii, campusul e plin de viață. În primul an am stat la chirie si nu mi-a plăcut, e mai fain în cămin. Anul trecut am fost în alt cămin. Dar anul ăsta am tras tare pentru note să intru aici, căci e altceva”, spune Denis Tecuceanu, student anul patru la Facultatea de Electronică telecomunicații și tehnologia informației, UTI Iași.

Pentru o cameră de cămin în campusul „Tudor Vladimirescu" prețurile pleacă de la 270 de lei, în camerele de patru persoane, cu baie pe hol, și ajung la 550 de lei de persoană pentru camere de tip garsonieră, cu baie proprie. Notele sunt cele care fac departajarea.