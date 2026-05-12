Start Romanian Creative Week 2026

La deschiderea Romanian Creative Week 2026, organizat la Iaşi, Irina Schrotter a lansat un apel ferm privind rolul culturii şi al educaţiei în societatea românească, afirmând că „oricât ne-ar costa cultura, costă mai puţin decât incultura”.

Preşedinta Federaţiei Patronatelor din Industriile Creative şi iniţiatoarea Romanian Creative Week a declarat că România resimte astăzi efectele degradării educaţiei şi ale lipsei unei susţineri constante pentru cultură, însă a subliniat că instituţiile statului încep să înţeleagă tot mai clar importanţa industriilor creative şi a influenţei culturii asupra noilor generaţii. „Politicienii au început să înţeleagă că prin cultură pot transmite mesaje la care lumea nu este atentă în alt context. Începe să fie o zonă susţinută politic şi asta este foarte important”, a declarat Irina Schrotter în cadrul conferinţei de presă organizate la Primăria Municipiului Iaşi.

Aceasta a evidenţiat şi schimbarea de perspectivă a administraţiilor locale, care investesc tot mai mult în proiecte culturale şi creative pentru a revitaliza spaţiile urbane şi pentru a oferi tinerilor motive să rămână în oraşele lor. „Toate oraşele au început să înţeleagă că degeaba investeşti şi refaci un patrimoniu dacă el este gol. Trebuie să propui ceva oraşului şi, în special, tinerilor, dacă ne dorim să-i oprim în oraşele noastre. Iar asta înseamnă, în primul rând, ofertă culturală”, a afirmat Schrotter.

Ediţia din acest an a Romanian Creative Week se desfăşoară între 13 şi 24 mai şi reuneşte peste o mie de artişti, designeri, arhitecţi şi antreprenori culturali din România şi din străinătate. Organizatorii anunţă peste 700 de evenimente, de la expoziţii şi instalaţii urbane până la concerte, conferinţe şi proiecte interdisciplinare desfăşurate în întreg oraşul.

Potrivit organizatorilor, peste 60% dintre participanţii ediţiei 2026 sunt artişti tineri, RCW mizând în continuare pe susţinerea noilor generaţii de creatori prin programe dedicate, burse şi platforme de promovare. „Creativitatea devine una dintre cele mai importante resurse ale societăţii contemporane”, a transmis Irina Schrotter, subliniind că Romanian Creative Week a depăşit statutul unui simplu festival şi s-a transformat într-un ecosistem cultural şi creativ cu impact naţional şi european. Laura RADU